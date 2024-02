Pablo Motos anuncia que Ilia Topuria visitará 'El Hormiguero' el 26 de febrero

Como buen aficionado a los deportes de contacto y por la gran amistad que le une con Ilia Topuria, Pablo Motos no se perdió el combate en el que el luchador se convirtió campeón del mundo en la UFC.

El presentador, visiblemente emocionado, anunció en exclusiva, que el luchador hispano georgiano, que ha entrado en la historia de las Artes Marciales Mixtas, estará en el programa el próximo lunes 26 de febrero.

"Hace cinco minutos que me han autorizado a decirlo", reconoció el valenciano nada más empezar el programa y antes de recibir a las hermanas Pombo este lunes.

"El lunes que viene vendré el puto amo, Ilia Topuria", exclamó el conductor del programa de Antena 3, con el que comentará cómo consiguió arrebatarle el cinturón de campeón de la UFC a Alexander Volkanovski convirtiéndose en el primer luchador de MMA español en coronarse como el mejor del planeta en ese deporte.

El luchador le contó a Motos en una de sus últimas visitas a El Hormiguero que "rezo todas las noches y antes de las peleas, confío en que Dios tiene un destino para mí", explicó el invitado. "No estoy hecho para perder, creo que me voy a retirar invicto", admitió rotundo.

Topuria también le contó aquel día al presentador el origen de su apodo, El Matador: "Me lo pusieron en mi gimnasio, pero al principio no me convencía mucho porque me gustan mucho los animales, pero ahora sí me gusta".