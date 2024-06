Pablo Motos anuncia que el DJ Steve Aoki visitará 'El Hormiguero' la semana que viene

Pablo Motos no pudo resistirse este lunes y anunció, como hizo la semana pasada con Will Smith, uno de los invitados que recibirá la semana que viene.

El valenciano desveló que el DJ internacional Steve Aoki será uno de los invitados del programa de Antena 3 entre el 10 y el 13 de junio, aunque no aclaró qué día exacto le iba a entrevistar.

El estadounidense es uno de los disc-jockeys más conocidos del planeta, que cuenta con ocho discos publicados y con más de una decena de sencillos que no han parado de sonar en la radio.

Además, ha ganado varios premios como Best DJ of the Year - Paper Magazine (2007), Best Party Rocker DJ - BPM Magazine (2007), Best Mix Album of the Year - Billboard (2008),Mexico´s Favorite Dj - Empo Awards (2014) o el WDM Radio Awards (2017).

David Guetta, el último DJ en visitar a Motos

El 3 de noviembre de 2022, el francés David Guetta visitó el programa de Antena 3 para comentar con Motos el éxito de su tema I'm Good (Blue), que copaba los primeros puestos de las principales plataformas de reproducción de música en streaming.

El productor musical le confesó al presentador que no le gustaba ir a programas de televisión: "Es que me pongo muy nervioso, y mira que hago shows con miles de personas... solo me gusta venir a El Hormiguero".

Uno de los mejores DJ nacionales

El espacio de Atresmedia ha recibido a lo largo de sus 18 años de emisión a grandes músicos y DJ, incluso en el equipo del programa hay varios disc-jockeys, desde el propio Motos a su sobrino, Adrián Cervera, o el del programa, DJ Valdi.

Pero todavía falta por visitar el plató de El Hormiguero, uno de los mejores DJ nacionales, DJ Nano, que todavía no ha sido entrevistado por el valenciano.

José Luis Garaña de los Cobos, más conocido como DJ Nano, triunfa todas las temporadas con su espectáculo Oro Viejo, además de ser solicitado en grandes eventos como varios del Real Madrid o del Real Valladolid, donde pinchó en la fiesta del ascenso.

Esos y otros temas son los que podría abordar con Motos si el presentador llevara al madrileño al programa para entrevistarle y 'batirse en duelo' de DJ y gustos musicales.