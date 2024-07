Pablo Iglesias, después de que el ultra al que denunció por acoso haya sido absuelto: "Si se lo hacen a la jueza, estarían en la cárcel"

Pablo Iglesias e Irene Montero denunciaron por acoso a un ultra que acudió durante más de siete meses a su domicilio para gritar contra ellos. El hombre se convirtió en uno de los más conocidos en las protestas y amenazas que se llevaron a cabo contra los políticos, residentes en Galapagar, Madrid.

Sin embargo, ahora una jueza ha decidido absolver a este hombre al considerar que "no hubo acoso". Este martes, En boca de todos ha contactado en directo con Pablo Iglesias para conocer su opinión con respecto a la decisión de la magistrada.

"El hecho de que uno sepa lo que representa una parte de la judicatura en este país, no cambia tener una sensación de indignación. Tengo que decir que la Fiscalía estaba pidiendo tres años de cárcel y, como se ve en los vídeos, es obvio", ha comenzado explicando Pablo Iglesias.

"Creo que cualquier espectador podría entender que si van a casa de su señoría o de la jueza durante siete meses manifestantes a protestas con una pancarta que dijera, por ejemplo, que esta señora ascenderá en la carrera judicial por habérsela chupado a Manuel Marchena, pues esta gente acabaría en la cárcel", ha agregado el exvicepresidente del Gobierno.

Ante esto, Nacho Abad ha apuntado: "Creo que lo que sufrieron usted y su mujer a nivel humano fue una barbaridad. Además, el presentador ha preguntado a Iglesias si se arrepentía de haber considerado el acoso a Cristina Cifuentes como "jarabe democrático", algo que no ha sentado nada bien al político: "Con lo que dice, pareciera que quiere dar a entender que me lo merezco y yo jamás he ido a la vivienda de nadie".

También molesto, Nacho Abad ha sentenciado: "Me encanta que usted se exprese en libertad y puede criticarme las veces que quiera, antes de hacerle la pregunta le he dicho que creo que no estaba justificado lo que le han hecho de ninguna de las maneras y que me parecía una barbaridad. A partir de ahí, si usted quiere decir que yo, al preguntarle por lo de Cifuentes se inventa que yo he justificado, cuando yo lo he criticado y me parecen todos unos imbéciles los que van a casa de un político para hacerle la vida insoportable, sean de izquierdas o de derechas".