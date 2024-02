Óscar se la juega en busca del bote de 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "No tengo ni idea..."

Moisés y Óscar le siguen regalando a los espectadores de Pasapalabra unos duelos llenos de emoción en El Rosco. Eso sí, ninguno de los dos concursantes ha conseguido, de momento, hacerse con el bote, que ya está en 1.516.000 euros.

Este martes, el riojano fue el primero en comenzar a jugar y a responder a las preguntas de Roberto Leal. Con 140 segundos acumulado en el programa del día, Moisés se enfrentó a su Rosco 195. Tras acertar cuatro letras, le cedió el turno a su rival.

El madrileño, por su parte, se enfrentó a su Rosco 104 con 135 segundos, de los que gastó 24 para responder cuatro letras antes de pasar palabra a su adversario.

">

Ambos contendientes fueron intercambiando turnos hasta que fue Moisés, que acabó la primera vuelta con 20 aciertos y 27 segundos. Su contrincante lo hizo con los mismos aciertos, pero con dos segundos menos.

Los dos alcanzaron 22 aciertos y se fueron pasando palabra con las tres letras que les faltaban hasta que Óscar se enfrentó a la Q: "Creo que voy a intentar algo con esta...".

"Me la estoy inventando, puede que sea hasta un zapato, no tengo ni idea, pero me ha venido algo a la cabeza, así que, vamos a probar", reconoció el madrileño.

Pero no respondió correctamente, sumando su primer error en el Rosco del día. A continuación falló la V y la E, quedándose con 22 aciertos y tres errores en su marcador.

Sabiendo lo había hecho su rival, Moisés lo intentó en la E, pero falló, así que decidió plantarse con sus 22 aciertos y un fallo, enviando a Óscar a jugar La Silla Azul en el próximo programa.