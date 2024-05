Óscar Díaz, ganador del bote de 'Pasapalabra': "Si digo que he dedicado más de 7.000 horas a preparar el programa, no me equivoco"

Óscar Díaz llevaba 157 programas seguidos en Pasapalabra, y desde el pasado 22 de septiembre se había enfrentado en 154 ocasiones con su rival, Moisés. Este miércoles, Óscar ganaba por fin uno de los mayores botes en la historia del concurso: 1.816.000 euros.

Sin embargo, la historia de este madrileño de 52 años con el concurso viene de muy lejos, de hace casi dos años, cuando, en un momento complicado de su vida, decidió comenzar a estudiar sistemáticamente para el concurso de Antena 3, que promedia un 19,3 % de cuota de pantalla media con casi 2 millones de espectadores.

Ganó con la palabra Fahrenkamp, no es un nombre muy conocido…Los concursantes de Pasapalabra nos preparamos listas muy raras de cosas muy raras. Yo me hice en su momento una lista de arquitectos o varias listas de arquitectos del siglo 19 y del siglo 20. Al formular la pregunta, la verdad es que al principio la aparqué porque me pareció muy compleja y digo ‘no llego a ella’, pero al volver a escucharla vi que no decían el país de origen del arquitecto, pero sí mencionaban que la casa estaba en Bremen, así que opté por el arquitecto alemán que me podía sonar por la F. Hay muchos más arquitectos por la F, había otro húngaro o incluso podía ser un japonés, ¿por qué no? O un español, un argentino o lo que fuera. Y sin embargo, pues opté por lo lógico y en este caso, que a veces no funciona, pues resulta que era este señor, aunque que yo no lo conocía por esta obra, sino por un edificio que tiene en Berlín y que era como me aparece a mí en la base de datos. Así que bueno, pues fue un poco casual, la verdad.

Viéndoles concursar parece más fácil de lo que es, ¿cuántas horas le habrá echado a preparar Pasapalabra?No te lo sé calcular, pero miles y miles y además, en mi caso, muy concentradas, porque yo realmente me empecé a preparar para Pasapalabra hace unos dos años y al principio la labor es ardua, pero es bastante rutinaria. Es ver roscos, ver todos los roscos que hay por internet, para apuntarte las palabras que no te salen con suficiente soltura y para hacerte tus listas y luego posteriormente incluso hacer un análisis a partir de esas listas de palabras raras de letras en las que caen más palabras complicadas o temas en los que los que abundan más los los cerrojos, los que llamamos cerrojos, que son las palabras un poquito más complicadas. Ver si salen más de geografía o de deportes o de literatura… Ese trabajo previo ya conlleva, sabiendo que en Internet hay 12 años de programas aproximadamente, a 15 minutos por rosco, puedes echar el cálculo. Ya ahí te tiras unos cuantos meses sin hacer nada, porque realmente no has empezado a estudiar, solo estás preparándote una base de datos mínima y luego ya a partir de ahí la enriqueces y empiezas a estudiar. Entonces, en mi caso ya te digo que ha sido muy concentrado. Lo más peliagudo es compatibilizarlo con la vida, con el trabajo, con la familia... no me atrevo a darte una cifra, pero si digo que más de 7.000 horas no me equivocaré mucho. Y si le preguntaras a Moisés serían muchas más, porque lleva mucho más tiempo que yo preparándose.

¿La motivación va más allá del dinero?Todo concurso tiene un componente utilitario. Efectivamente, consigues cosas y puedes llegar a conseguir una cifra que no es la habitual para cualquier trabajo remunerado. Aunque ese bote para mí siempre ha sido una entelequia, nunca ha sido un objetivo real. El hecho de poder participar para mí era mi principal motivación y de hecho, bueno, esto suena un poco dickensiano y un poquito intenso, pero a mí la rutina del estudio de Pasapalabra me vino muy bien en un momento complicado de mi vida. Había dejado un trabajo bien remunerado y muy atractivo, pero que no era lo que más me convenía en ese momento. Y después de 30 y tantos años trabajando sin parar, desde los 19 hasta los 50, decidí parar y frenar un poquito. Y entonces lo primero que hice fue sentirme muy culpable, porque no estás acostumbrado a no hacer nada, entre comillas, cuando en realidad lo que tienes que hacer es descansar. Y entonces me puse un poco casi como juego a mirar esos roscos, a apuntarme palabras. Con lo cual para mí Pasapalabra, pues fue una agarradera y ya esa fue motivación suficiente. Encontrar una rutina que me reintegrara poco a poco, a un ritmo de vida normal, en una situación un poco anómala a la que no estaba acostumbrado. Luego ha salido todo muy bien. Resultó que al final me terminaron llamando, me hicieron las pruebas, me convocaron y terminé entrando a concursar. Y ha pasado todo lo que lo que se sabe posteriormente. Pero en principio la motivación en absoluto tenía que ver con el dinero.

¿Qué tal fue guardar el secreto entre que se grabó y se ha emitido?Mi mujer lo sabía, evidentemente, porque la llamaron desde el programa y el círculo más estrecho, mi madre y mis hermanas, porque fueron a grabar a mi casa una cosita. Pero claro, a partir de ahí sí que fuimos súper escrupulosos y no salió de ahí. Con lo cual, tienes que hincharte a dar capotazos a un montón de gente que incluso no se lo merece, gente muy cercana y familia muy cercana. Tienes la sonrisilla tonta de ‘madre mía’, pero no puedes esterilizarlo demasiado.

¿Y cómo ha sido tras 157 programas dejar de ir a grabar?Se te hace muy raro no ver a gente con la que has establecido una relación magnífica. Porque el equipo de Pasapalabra es una maravilla en todos los sentidos, tanto el que está dando la cara a la cámara, que es Roberto, como todos los que están entre bastidores. Yo eso sí lo he echado de menos. Eso quizás es una reacción un poco infantil, lo mencionaba ayer, es como si me hubieran quitado un juguete. Pasapalabra. al margen de ese sentido utilitario de conseguir cosas o de ganar un premio o de optar a algo. me parecía divertidísimo, me fuera mejor o peor, y era algo que disfrutaba cada día que iba a grabar.

Hoy ya se sabe, tendrá el móvil plagado repleto de whatsapps...Es una locura, es una locura. Me cuesta contar las notificaciones. Ya anoche, porque no he dormido apenas porque no conseguía dormir, supongo que por la adrenalina y por ver el efecto que ha causado todo esto en gente a la que quieres mucho, me puse a mirar el móvil y a responder algunas cosas y es una barbaridad. Además por todos los frentes, es WhatsApp, es notificaciones de Twitter, mensajes privados por Messenger, Facebook, Instagram... Contestaré a todos con tiempo, al cabo de unos días, intentaré atender primero a lo más urgente, a los casos más cercanos. Es muy llamativo el efecto que causa un programa como Pasapalabra en tantísima gente.

Dijo ayer que quería usar el dinero para tener tiempo de aprender a leer mejor… ¿es humildad?Bueno, puede sonar a eso, pero lo dije con el corazón. La vida va muy deprisa y tenemos que encajar a veces demasiadas cosas en muy poco tiempo y le robamos tiempo a las personas para dedicarlo al trabajo, a lo mejor indebidamente. Y en mi caso, pues sí, yo leo mucho, pero no sé si leo bien. No sé si le saco el partido que tengo que sacarle al texto al que me enfrento. No es una cuestión ya de estudios, es una cuestión de disfrute, es una cuestión de hacer justicia al esfuerzo que ha empleado el autor o la autora de ese libro. Y a veces nos pasa eso, que nos metemos en la vorágine diaria y pensamos que nos faltan solo 50 páginas y ‘a ver si me lo acabo y empiezo otro’. Pues igual no estamos leyendo bien. Pasapalabra por suerte me ha ofrecido ese respiro para tomarme las cosas de otra manera. Dije eso porque es una de mis principales aficiones. También voy a poder hacer muchas otras cosas con más tranquilidad y cosas que tienen que ver con mi familia, por supuesto.

Hacienda se lleva casi la mitad del dinero… ha dicho ya que lo lleva bien…Lo sigo llevando bien, lo sigo llevando bien, cuento con ello. Las reglas son las mismas para todos o tenemos que pensar que las reglas son las mismas para todos, al menos. A mí no me duele. Le podemos poner comillas a la última frase que he dicho, pero a mí no me duele (risas). Es un dinero que me ha llegado de manera inopinada. O sea, no es algo habitual, es un producto de mi esfuerzo y producto de mi trabajo, pero no es de mi actividad principal ni habitual, con lo cual estoy más que conforme. Y bueno, quizás sea también una reacción infantil, pero yo pienso que ese dinero, el mío en concreto, se lo van a gastar bien.

¿Tiene echado el ojo a algún caprichito para usted? ¿Algún cómic caro?Pues mira, eso puede ser una opción. Además me gusta mucho, como bien sabes, el cómic, la ilustración y y posiblemente eche un vistazo a algún original que ahora ni me planteaba, de algún autor que me guste, ya sea moderno o antiguo. Lo que no sé es si tendré paredes en casa para colgarlo, pero el hecho de poder tener un buen original de un autor que a mí me gusta, pues bueno, ya entra dentro de la ecuación. Tengo alguno en casa, alguno muy chulo y alguna cosa que me ha regalado mi mujer y alguna cosa que he comprado yo, pero ahora podré ampliar un poco el abanico de búsqueda.