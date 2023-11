Oriana Marzoli y Daniele dal Moro rompen de manera "poco cordial": "Han habido cosas que yo ya no paso"

Mondadori Portfolio via Getty Im

Oriana y Daniele dal Moro han puesto punto final a su relación. La pareja, que se conoció a finales del año 2022 en Grande Fratello VIP 7, ha tenido un romance lleno de altibajos, de idas y venidas, pero no es hasta ahora cuando parece que la ruptura es definitiva.

Socialité ha hablado con la influencer, que ha confirmado la noticia de la que se venía hablando hace días en redes. Así, contó que el pasado jueves volvió de Italia a España con 4 maletas que pesaban 32 kilos.

"Han habido cosas que yo ya no paso. Tenía todo aquí: mi madre, mi coche, mi perro, mis amigos y mi trabajo", se lamenta la influencer. "Tampoco puedo aguantar las cosas que dice sobre mí", denuncia.

El programa, que asegura que "no ha habido cordialidad en esta ruptura", puso sobre la mesa el posible motivo de esta ruptura. Al parecer, habría sido el hecho de que al italiano se le haya relacionado con otras mujeres, ya que ha habido 'me gusta', comentarios e intercambio de teléfonos que no le han gustado a la venezolana.

"Me duele bastante. Yo no he visto una infidelidad en sí, pero sí que ha habido muchos detalles con varias chicas", asegura la televisiva.