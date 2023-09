Oriana Marzoli abronca al 'Súper' de 'GH VIP' por no hacerla sentir protagonista

Desde que el pasado 14 de septiembre diese comienzo la octava edición de Gran Hermano VIP, Oriana Marzoli se ha convertido en una de las principales protagonistas de la casa de Guadalix.

Y no es para menos, pues si por algo ha destacado siempre la venezolana es por su gran carácter. Un carácter que, en muchas ocasiones, le impide mantenerse callarse ante aquellas situaciones que considera injustas.

Y es que, durante la gala del pasado domingo, la influencer no solo protagonizó una acalorada discusión con Jessica Bueno y algunos de sus compañeros, sino que también se atrevió incluso a plantarle cara a la figura del Súper.

"Baby, una cosa, aquí entre nosotros", comienza a decir la televisiva de 31 años en voz alta en mitad de una pausa publicitaria de la gala. "Me he sentido 'hiperofendida', y creo que toda la casa igual", se queja dirigiéndose directamente a la voz del Gran Hermano.

Al parecer, a Marzoli no le sentó especialmente bien que hubiese una escasez de conexiones con la casa de Guadalix y que Ion Aramendi, presentador del debate de GH VIP, no conectara con los concursantes para mandarles un saludo de bienvenida. "Un saludo formal a todos, que somos los protagonistas", le pide la venezolana al Súper.

"Yo me quiero sentir importante", continúa diciendo. "Para algo estoy aquí, si no me quedaba en casa viéndolo", concluye. Tras estas exigencias, se oye a la voz del Súper que dice: "Lo estáis siendo, pero me lo apunto".