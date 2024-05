La edición de este año del Viña Rock, festival de Albacete, ha estado protagonizada por el anuncio de una supuesta orgía multitudinaria convocada en el mismo pueblo, Villarrobledo.

Uno de los organizadores de la orgía, Barëh, ha atendido a los medios este jueves por la mañana, pero también se ha prestado a hablar con TardeAR esta tarde. Y en la conversación se ha vivido cierta tensión entre el líder del encuentro sexual y Ana Rosa Quintana.

Antes de la conexión, el organizador había llamado "manipuladora" a Ana Rosa y había descalificado a Susanna Griso al asegurar que se "había sacado de contexto" por culpa de sus programas. Por ello, la presentadora de Telecinco ha mostrado su descontento tras no celebrarse el evento sexual: "Cómo nos habéis tomado el pelo".

"Me gustaría aclarar que ha habido unas 45 o 50 personas y en ningún momento prometimos una orgía de 7.000 personas, eso es un derivado del boom que han hecho los medios de comunicación", ha explicado el invitado.

Barëh ha apuntado así que la cifra ha sido resultado de la desinformación: "En ningún momento hemos pedido a los medios que saquen un cartel de este tipo, provocando unas expectativas [...] Léeme en alguna parte del cartel que ponía que iba a ser una orgía multitudinaria".

El organizador ha insistido en que se trataba de talleres y charlas para concienciar del sexo consentido en un espacio de nocturnidad y multitudinario como el festival Viña Rock, pero la presentadora no se ha mostrado del todo de acuerdo con que el cartel se limitara a eso.

"Lecciones a estas alturas las mínimas", le ha dicho a Barëh. Además, la periodista le ha dicho al organizador: "Creo que deberías pedirle perdón a mi compañera Susanna Griso, a la que has insultado".

"¿Cómo hemos cambiado de un tema a otro? No hemos acabado con uno y ya has empezado con otro, Ana Rosa, por eso no quería hablar contigo", le ha respondido el líder de la iniciativa. La conductora del espacio le ha señalado entonces: "Soy la presentadora y hago las preguntas que me parecen".

Así, el organizador ha remarcado: "Insisto en que me pareces una manipuladora, no tengo ningún problema en decirlo. Me lo pareces a mí y a mucha gente de manera colectiva". "Esto [el cartel] lo has sacado tanto porque te gusta el morbo", le ha señalado a Ana Rosa. La presentadora, por su parte, ha despedido en ese momento al invitado, asegurando que ella tiene "más educación".