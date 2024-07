Omar Montes le explica a Chábeli y Julio Iglesias Jr. qué es un kebab: "Te haría falta, que estás muy delgada"

Omar Montes hablaba de su barrio, Pan Bendito, con Chábeli Iglesias y Julio Iglesias Jr.Fue en la nueva casa del artista, en Montepríncipe, donde reveló su sitio favorito para comer: el kebab de su barrio.

"A ti te hace falta un kebab, que estás muy delgada", le decía a Chábeli entre risas. "¿Cómo es un kebab?", preguntaba la hija mayor de Julio Iglesias. "Me parece muy fuerte que en el siglo XXI haya gente que no lo conozca", confesó Montes.

Con mucha soltura, el madrileño describió la comida: "Pan de pita árabe al que se le mete carne, lechuga, tomate...". Julio le dijo que él quería uno sin carne, algo que despertó la gracia de Omar. "Un kebab sin carne es como un jardín sin flores", le contestó.

"¿Se le puede poner pescado al kebab?", preguntó Julio, que es vegetariano, pero come pescado. "No, hombre, no", se escandalizaba Omar. "El pescado no pega", se quejó.