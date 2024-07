Olga Moreno, segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars': "La convivencia con Sofía Suescun me ha costado mucho"

Olga Moreno se convirtió en la segunda expulsada de Supervivientes All Stars durante la pasada gala del concurso, siendo Adara Molinero la primera una semana antes. Cuatro días después, se personó en el plató del programa para hablar de su corta aventura en Honduras.

"Soy consciente de que no he hecho una supervivencia como quisiera", se lamentó la que fuera ganadora de la edición de 2021. "Las circunstancias eran muy difíciles y me ha costado adaptarme a mis compañeros", volvió a quejarse.

Olga fue muy directa cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó por sus peleas con una de sus compañeras: "La convivencia con Sofía me ha costado mucho porque hace cosas un poco sucias y a mí me dolió que tergiversara el tema de Abraham".

Kiko Jiménez salió en defensa de su novia, Sofía. "Creo que el público ha juzgado tu concurso y que tú has aprovechado muchas situaciones para tergiversarlas", le recriminó el exconcursante de la anterior edición.

Olga confesó que conocía a Sofía de fuera del concurso. "Vino a mi casa y todo", aseguró. Tras ello, volvió a quejarse de que no se había hecho la víctima en ningún momento, algo que Sofía le echaba en cara en al isla.