Olga Moreno se arrepiente de haber ido a 'Supervivientes All Stars': "No me veo con las mismas fuerzas"

Olga Moreno se embarcó en esta nueva aventura con mucha motivación e ilusión hasta que, unos días antes de emprender su viaje, su madre fallecía, un hecho por el que la concursante se ha venido abajo.

La empresaria ha reconocido que se arrepiente de haber dicho que sí a concursar en Supervivientes All Stars y, entre lágrimas, ha contado cuál es el motivo por el que piensa que debería haber rechazado este reality. "No me veo con las mismas fuerzas. Ha sido un mal momento para venir. Me cuesta trabajo todo, tengo la cabeza fuera. No me gusta llorar delante de nadie y aquí es complicado. Te vas al mar, te lavas y ya está. Ha sido muy poco tiempo y creo que no debería haber venido", ha dicho la concursante haciendo referencia a cómo le está afectando la ausencia de su madre.

"Todos me apoyan, son divinos", ha asegurado la concursante, agradeciendo el trato de sus compañeros. Los otros participantes del reality saben por el mal momento personal que está pasando y la intentan apoyar, pero a pesar de que se siente arropada, ha reconocido que no está integrada en el grupo.

Aunque tuvo un momento de bajón y dio estas declaraciones, Olga Moreno ha decidido continuar en Supervivientes All Stars. Sin embargo, su estancia está en peligro, ya que ha sido nominada junto a Jorge Pérez y Adara Molinero.