Olga Moreno responde tajante al último ataque de Sofía Suescun tras el fin de 'Supervivientes All Stars'

Tras un mes de duras pruebas y convivencia en Honduras, Supervivientes All Stars ha llegado a su fin y Marta Peñate ha logrado proclamarse ganadora y hacerse con el premio de 50.000 euros. Pero esta victoria no ha sido fácil ya que Sofía Suescun también se ha captado las miradas de los telespectadores durante esta primera edición del reality que juntaba a las estrellas de todas las ediciones anteriores.

A lo largo del concurso, la hija de Maite Galdeano ha protagonizado numerosas polémicas, sobre todo con la ganadora del concurso. Sin embargo, al llegar a España con quien se ha enfrentado ha sido con Olga Moreno, a quien lanzaba un 'zasca' con guiño a Rocío Carrasco. En ese momento, la exmujer de Antonio David Flores guardaba el silencio, pero ahora se ha decidido a responder de manera tajante.

Sofía Suescun entraba al plató de Supervivientes con ganas de responder a la polémica que se había generado durante el concurso tras vérsela en una actitud especialmente cariñosa con Bosco Martinez Bordiú. Los colaboradores criticaban la actitud de la novia de Kiko Jiménez durante el concurso, en especial Olga Moreno, que se aseguraba que siempre había sido Sofía la que había iniciado todos los conflictos.

"Pero a ver, señora, que usted se tiene que callar", contestaba entonces la exconcursante. Estas palabras no habrían gustado nada a Sandra Barneda quien mediaba con las siguientes palabras: "No, aquí no se tiene que callar nadie Sofía. Olga también ha estado en el concurso y puede hablar". Tras la regañina de la presentadora, Sofía Suescun tomaba de nuevo la palabra y decía una de las frases más celebres del documental de Rocío Carrasco: "No tiene coño".

"Voy a contar hasta diez. ¿Sabes lo que te pasa, Sofía? Que tú dices que la gente te ha machacado y tú solita te has machacado, cariño mío", contestaba la andaluza tras una pausa poniendo punto y final a este encontronazo con la hija de Maite Galdeano.

Olga Moreno aclara por qué se mordió la lengua

La exmujer de Antonio David Flores se sentó más tarde en el plató de De Viernes y aprovechó para explicar los motivos que le habían llevado a actuar de esa forma durante el encontronazo con Sofía Suescun. "Esa expresión es propia de personas vulgares como ella. Y voy a decir una cosa: tengo dos ovarios y muchas más educación que ella, de aquí a Lima", decía.

"Me quedé callada porque era el momento de Marta", aseguraba Olga, dejando claro que prefirió que la discusión no fuese a más para que la ganadora del concurso pudiese disfrutar de su victoria sin que estuviese empañada por otras personas.

El nuevo desplante de Suescun a Telecinco

A pesar de las polémicas que protagonizó Sofía Suescun a lo largo del concurso, consiguió convertirse en una de las favoritas del público y situarse en tercera posición, justo un puesto por debajo de Alejandro Nieto, que conseguía el segundo puesto. La novia de Kiko Jiménez ha dejado claro que seguirá manteniendo su amistad con Bosco Martínez Bordiú y Logan Sampedro después del concurso, ya que fueron un apoyo fundamental dentro de él.

Sin embargo, Sofía ha vuelto hacer un nuevo desplante a Telecinco. La joven rechazaba la invitación a ¡De Viernes! para hablar de su paso por el programa. "Sofía no está aquí esta noche, nosotros la hemos invitado y no ha querido asistir", aclaraba la presentadora Bea Archidona, quien aseguraba que la joven quiere alejarse de los platós para recuperar el tiempo que no ha pasado con los suyos durante este mes.