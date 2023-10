Obligado a volver con sus hijos a casa de sus padres: "Van a conseguir que dé una patada a una puerta de una vivienda vacía"

Óscar Romero, un padre de familia que tuvo que volver a casa de sus padres con sus hijos porque no puede pagar un alquiler a los precios que están en la actualidad, estuvo este sábado en el plató de laSexta Xplica, donde mostró su indignación por su complicada situación.

Tras escuchar que el problema de la vivienda afecta a la salud mental, Óscar expresó con humor: "Si esto es así, a mí me quedan dos días".

"¿Sabes qué van a conseguir? Que dé una patada a una puerta de una vivienda vacía", manifestó, visiblemente cabreado, este padre.

Por su parte, José María Camarero señaló que "ningún gobierno quiere gestionar vivienda pública porque es un problemón". "No se quiere gestionar vivienda social porque requiere gestionar gente vulnerable, gente que no puede pagar su vivienda y hay que habilitarle una situación diferente", manifestó el periodista, que cree que "eso es una labor tan ingente y que requiere tanto esfuerzo y dinero que no se quiere hacer".