'Obliga' a su exmarido a convivir con su exsuegra: "Puedo entender su malestar, pero es lo que firmamos en el divorcio"

Las donaciones de viviendas, en ocasiones, esconden cláusulas de las que, a la hora de la verdad, no nos acordamos. Este martes, En boca de todos ha sacado a la palestra el caso de una mujer que 'ha obligado' a su exmarido a convivir con su madre.

Cuando el padre de Marisol falleció, su madre se mudó a casa de la mujer, junto a la pareja de esta y su hijo en común. Sin embargo, la vivienda era demasiado pequeña y la madre de Marisol decidió donarle a ella y a su, entonces, yerno una casa más grande de forma gratuita.

Después de 27 años, el matrimonio se terminó y ambos cónyuges acordaron dividir la vivienda en dos mitades. Además, firmaron una cláusula en la que se especificaba que ninguno de los dos podría vivir en la casa familiar si tenía otra pareja.

Tiempo más tarde, Marisol volvió a enamorarse y, con esta nueva pareja y su hijo, se traslada a otra vivienda. No obstante, la madre de Marisol continuó viviendo en la casa familiar junto a su exyerno. El hombre ha recurrido a la Justicia para intentar echar a la madre de Marisol de la casa, pero la petición ha sido denegada.

Desde el matinal de Cuatro, Marisol ha explicado: "Puedo entender el malestar de mi exmarido, pero es lo que firmamos en su momento". Además, la mujer ha apuntado cómo fue el divorcio: "Fue problemático. Él solamente me decía que no iba a vivir en casa de su madre porque antes se iba debajo de un puente. Por ese motivo, como la casa era grande, decidimos dividirla. La parte más grande para mí, mi madre y mi hijo; y la otra, más pequeña, solo para él".

Respecto a la relación entre su madre y su exmarido, Marisol ha señalado: "No se llevan bien. Es normal cuando has ido tres veces a un juzgado porque te quieren echar de tu casa. Mi madre tiene 88 años y solo le he pedido que respete la casa como está y, el día que no esté, la vendemos o llegamos a un acuerdo. Yo sé que la casa es de los dos, al 50%".

Asimismo, el matinal de Cuatro ha señalado que el hombre tampoco está cumpliendo lo acordado durante el divorcio, pues estaría viviendo en la casa común junto a su nueva pareja.