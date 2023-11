Nuria Roca revela el incidente que sufrió antes de un directo estando embarazada: "Al minuto tuve que empezar a presentar"

Durante el último programa de La Roca en el que recordaron el desmayo en directo de Julen Lopetegui en 2006, Nuria Roca ha desvelado la caída que sufrió estando embarazada de ocho meses antes de salir a presentar un programa en directo.

El colaborador Berni Barrachina mencionó el momento en el que Julen Lopetegui se desplomó en directo mientras analizaba el mundial de 2006. "Por favor, si algún día me caigo no lo hagáis así", expresó Nuria Roca entre risas después de visualizar el vídeo. "Patxi Alonso no se preocupa lo más mínimo", añadió su marido, Juan del Val.

Tras comentar entre los colaboradores el momento protagonizado por Lopetegui, la presentadora del programa contó lo que le ocurrió a ella, que vivió una situación similar, pero no por un desmayo.

"Yo embarazada de ocho meses, antes de empezar un programa en directo, me caí porque me desequilibré por la panza. Al minuto tuve que empezar a presentar", desveló Nuria Roca ante el resto de colaboradores.