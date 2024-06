Nuria Roca confiesa en 'El Hormiguero' su mayor trauma y Tamara Falcó recuerda como le mordió un perro en la cara

Tras la entrevista al invitado de este jueves en El Hormiguero, el cantante Annuel AA, Pablo Motos dio paso a la última tertulia de actualidad de la temporada con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Uno de los temas que quiso abordar el presentador fue el de los traumas que tenían sus colaboradores. "Tú tienes uno con los perros", le dijo el valenciano a Del Val.

"Me dan muchísimo miedo, tengo dos pequeños y me dan terror... En mi barrio había un perro que se llamaba Moro que estaba abandonado", recordó el escritor.

Juan del Val, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Era muy asustadizo, menos conmigo, que me gruñía y me tenía acojonado", añadió el colaborador. Entonces, Motos destacó que a Falcó le mordió uno en la cara.

La madrileña señaló el hueco que le dejó la mordedura en su cara cuando Motos pidió un primer plano para su colaboradora: "De hecho, mi padre pensó que me había sacado un ojo", recordó.

"¿Me dan miedo los perros? No, me encantan. Aunque depende, hay algunos que son muy agresivos, los que van con bozal y tal, que vienen del infierno. Esos me dan miedo", confesó la hija de Isabel Preysler.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Entonces, Motos se dirigió hacia Roca, que señaló: "Los caballos, a distancia", pero Del Val intervino para que contara el verdadero trauma que tenía la presentadora.

"Es uno que todavía no está curado del todo. A veces sueño que se me pueden despegar las orejas. Mi peor pesadilla es levantarme con ellas despegadas", admitió Roca.

Falcó quiso saber cómo las tenía en el pasado: "Un poco abiertas... me pasé la infancia con la cabeza hacia abajo para que el pelo me las tapara. Creo que no hay que tenerlo por eso, pero yo sí lo tenía", le contestó la valenciana para concluir.