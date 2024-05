El novio de Taylor Swift, Travis Kelce, consigue su primer papel como actor y es en una serie de terror

Es tres veces campeón del Super Bowl, pero si por algo saltó a la gran fama Travis Kelce, de 34 años, fue por saberse que estaba saliendo con la cantante Taylor Swift.

Sin embargo, el fútbol americano no es la única profesión de Kelce, al menos ya no, pues se acaba de saber que también tendrá trabajo como actor en la serie de terror Grotesquerie, creada por Ryan Murphy.

Ha sido la actriz Niecy Nash, una de las protagonistas de la serie, la que confirmó la noticia, apareciendo en un vídeo de Instagram junto al deportista.

"Chicos, ¿adivinad con quién estoy trabajando en Grotesquerie, decá Nash, apareciendo ante la cámara el jugador. "¡Entrando a un mundo nuevo con una de las leyendas!", decía Kelce en las imágenes.

Kelce no es nuevo en esto de ponerse ante una cámara. Además de los anuncios y campañas que ha protagonizado, presentó Saturday Night Live el año pasado y volvió a hacer un cameo en ese mismo programa de humor junto a Taylor Swift en un episodio posterior.

En 2020 apareció en un episodio de Moonbase 8 de Showtime interpretándose a sí mismo en esa comedia de astronautas.

Además, protagoniza junto a su hermano el pódcast New Heights With Jason and Travis Kelce, en el que los dos hermanos bromean y comentan las idas y venidas de la liga de fútbol americano.