Nos presentamos al 'casting' del 'Gran Hermano' de anónimos: esto es lo que te van a pedir y preguntar

Este miércoles llegaba la gran noticia para los fans de los realities: vuelve el Gran Hermano de anónimos, después de años en los que los concursos de telerrealidad estaban copados por famosos.

Eso ha hecho que durante mucho tiempo la gente de a pie no haya podido optar a participar en el reality por excelencia y que se haya desatado la locura por participar en el casting, una afluencia que llegó a colapsar el portal del programa momentáneamente tras el anuncio del mismo.

20minutos.es se ha colado en el proceso de selección para contarle al lector cómo es, qué piden y qué preguntan en este proceso.

"Buscamos a personas auténticas, porque para entrar en Gran Hermano solo tienes que ser tú mismo. Adara Molinero, Arturo Requejo, Ismael Beiro, Sofía Suescun, Amor Romeira, Marta López, Nagore Robles, Aída Nízar, Fresita… tú puedes ser el siguiente protagonista", dice el portal de casting nada más entrar, a modo de bienvenida.

En primer lugar deberemos aceptar los términos y condiciones de privacidad y cesión de derechos sobre los datos que introduzcamos, algo común en este tipo de formularios.

Después, nos pedirán datos de contacto, incluidos "teléfonos de familiares y amigos de confianza" y detalles como si llevamos tatuajes o piercings o si hablamos idiomas y cuáles son nuestros pasatiempos e intereses.

Lo audiovisual cuenta y habrá que subir una foto de cara y otra de cuerpo y, más adelante, un vídeo de presentación en el que resumamos cómo somos y por qué queremos entrar a Gran Hermano.

El cuestionario personal es amplio e incluye 32 preguntas abiertas, entre las que están cosas como: "¿Cómo definirías tu ambiente familiar?", "¿Cómo te describirían tus amigos cercanos?", "¿Cuál es la única cosa sin la que no podrías vivir y por qué?", "Cuéntanos algo sobre ti que tus amigos no sepan", "Describe tu infancia", "¿Qué es lo más divertido que te ha pasado recientemente?", "¿Qué es lo más peligroso que has hecho en tu vida?", "¿Qué te hace ser una persona especial?" o "dinos tus crush españoles", además de hacer un resumen de tu vida en 100 palabras.

El casting no hay que rellenarlo del tirón, pues te permite guardar el cuestionario e irlo completando en diferentes ocasiones.

Por último, el programa te pide que introduzcas tus redes sociales, grabes un vídeo en horizontal con tu nombre, edad, aficiones, y qué te diferencia del resto. Una vez mandado te confirma que está todo ok y... solo queda esperar la llamada para el casting presencial.