'No se me olvida': así es la letra del tema de Yoly Saa con la que busca llegar a Eurovisión desde el Benidorm Fest

El Benidorm Fest ya ha presentado las 16 canciones que los candidatos defenderán sobre el escenario alicantino para convertirse en el próximo o próxima representante de Eurovisión.

Entre las participantes de la próxima cita musical de la preselección eurovisiva se encuentra la cantautora Yoly Saa, que luchará por el micrófono de bronce con su canción No se me olvida.

La protagonista de toda la composición de esta canción es la voz de Yoly Saa. Además, la propia artista asegura que es su mejor tema hasta la fecha.

La cantautora gallega plasma en No se me olvida sonidos de pop-folk emotivo, y en esta canción refleja una especie de mantra personal para recordarse a sí misma todo lo que ha sufrido.

En esta canción para el Benidorm Fest, Yoly Saa incorpora elementos en la producción que antes no había usado, como un acompañamiento rítmico muy enérgico.

No se me olvida ha sido producida por Ale Acosta y Khottom Palm. Este último ha participado también en la armonía y en la composición junto a la propia artista.

La canción de la cantautora destaca por la carga emocional en su letra, y habrá que esperar a ver una puesta en escena que promete ser potente y atractiva.

Esta es la letra de 'No se me olvida'

Si hay luz detrás de la montaña

Habrá algo más después de ti

Me quieres siempre tan desordenada

Yo acabo tan desorientada

Hay un campo de flores

Un campo de flores

Llorando por mí

Me quisiste llevar a volar

Y acabé de rodillas

Lo llevo en la memoria

Ya me sé cómo termina

Me dejaste en la oscuridad

Ni una luz encendida

Aunque ya no te busque más

Sé que sigo perdida

Ignoramos un centenar

De señales fallidas

Tú querías quererme más

Pero no te salía

Al final te olvidaste de

Que yo sí te quería

Que me hiciste llorar un mar

A mí no se me olvida

Ahora estoy detrás de las murallas

Porque sé que no podrías encontrarme aquí

Corría, pero nunca te alcanzaba

Siempre acababa tan cansada

Y en un campo de flores

En un campo de flores

Llorando por ti

Me quisiste llevar a volar

Y acabé de rodillas

Lo llevo en la memoria

Ya me sé cómo termina

Me dejaste en la oscuridad

Ni una luz encendida

Aunque ya no te busque más

Sé que sigo perdida

Ignoramos un centenar

De señales fallidas

Tú querías quererme más

Pero no te salía

Al final te olvidaste de

Que yo sí te quería

Que me hiciste llorar un mar

A mí no se me olvida

Que me hiciste llorar un mar

No se me olvida

No se me olvida (que me hiciste llorar un mar)

No se me olvida

No se me olvida (que me hiciste llorar un mar)

No se me olvida

No se me olvida (que me hiciste llorar)

No se me olvida

No se me olvida

No, no se me olvida

No se me olvida

No se me olvida

No se me olvida