La nieta de Arévalo, muy afectada, revela la verdadera relación que mantenía con Malena Gracia: "No me voy a callar"

Mucho se ha hablado de cómo era la relación entre Arévalo y Malena Gracia, y más después del altercado de la artista con la familia del cómico durante su funeral.

Ana, la nieta del humorista, visitó este domingo Fiesta como homenaje a su abuelo, para que el tuvo unas bonitas palabras. Durante su entrevista, en la que la joven derramó lágrimas y se confesó destrozada desde que se produjera el fatal desenlace del cómico, Ana anunció que se va a cambiar el nombre.

Además, habló de la relación entre su familiar y la artista. "Mi abuelo era incapaz de que alguien le hable y no contestarle. Era muy educado. Pero eso no quiere decir nada", aseguró la joven, dejando claro que, entre ellos, actualmente no existía ningún tipo de relación, desmintiendo así la versión de Gracia.

Ana, la nieta de Arévalo. MEDIASET

"De Malena no quiero hablar mucho, pero no me voy a callar. De todo lo que ha dicho, no ha dicho ni una verdad. No quiero ni verla en la pantalla. Dice que se ha sentado a comer con nosotros y es mentira", aseguraba Ana sobre la artista

Además, criticaba el comportamiento de esta. "La noche que mi abuelo había sido enterrado ha ido a un programa de televisión. ¿Qué persona hace eso? Estuvimos quienes tuvimos que estar, los que le quisimos siempre y de corazón", terminaba la joven, sobre este espinoso tema.