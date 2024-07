Nerea, en 'First Dates': "Me dicen que me parezco a Julia Roberts, sobre todo por mi sonrisa"

Carlos Sobera recibió este miércoles en First Dates a Nerea cantando, momentos antes de que la madrileña comentara que "me dicen que me parezco a Julia Roberts, sobre todo por la sonrisa".

Nada más entrar, la comensal piropeó a Matías Roure: "¡Pero que guapo eres! Mucho más en persona que en la televisión". El barman le contestó: "Qué linda que sos vos".

"No sé qué tomar porque el vino embrutece y la cerveza 'emputece', así que lo segundo", comentó entre risas Nerea, pero el argentino no la entendió, y sacó vino blanco.

"No, no, mejor cerveza", exclamó ella. En ese momento, Sobera le dijo a Roure: "¿Te has puesto nervioso?", tras los piropos de la soltera y el error al servirla, pero el barman le miró sorprendido y rectificó en el acto.

"Es que le has atacado de una forma tan directa...", le dijo el conductor del programa de Cuatro a la cantante: "El sueño de mi vida es cantar con Rosalía", admitió Nerea.