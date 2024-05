Nebulossa, tras su paso por Eurovisión 2024: "Hemos quedado en esa posición y ya... "

El pasado 11 de mayo Nebulossa, tras muchos meses de preparación, se subió al escenario del Malmö Arena para representar a España en Eurovisión 2024 al ritmo de su canción Zorra. A pesar de terminar en el puesto 22, el dúo puso el estadio patas arriba consiguiendo que los eurofans cantasen a todo pulmón el tema. Una semana después del concurso, el tema acumula más de 19 millones de reproducciones en Spotify.

Ya en España, Mark Dasousa y Mery Bas han acudido al plató de ¡De viernes! para comentar su paso por Eurovisión. La vocalista ha confesado que los primeros días fueron muy duros para ellos, pues le anunciaron que su tía había muerto justo antes de el primer ensayo: "Era muy doloroso porque era una segunda madre. Remontar me costó, pero al final lo tuve que sacar".

Sin embargo, el calor del público siempre les ha animado a seguir hacía delante. "Creo que hemos ganado los corazones de miles de personas. Durante toda la semana en Malmö íbamos caminando y nos pedían fotos. Ha habido gente coreando la canción, nos escribe gente de todos los rincones del mundo. Hemos quedado en esa posición y ya", han explicado.

Por su parte, Mark ha confesado haber ido sin expectativas y sentirse orgulloso de su paso por el concurso después de haber logrado su objetivo: divertirse. "Nos votó igual de gente que a Francia. Estábamos a 20 puntos, condiciona mucho si el jurado te vota. Estamos muy contentos con todos y en este caso el ganador, Nemo, es justo ganador. Tenía una canción muy chula. Nuestro objetivo está cumplido", ha revelado el productor.

La pareja también ha hablado de las críticas, pues según Mery Bas, el público, "no ha entendido la ironía de la canción". "No es que quiera que me llamen zorra, no solo dice zorra. Hay más contenido. Estoy diciendo que porque yo haga lo mismo que haga un hombre, por qué me tienes que llamar zorra", ha afirmado la vocalista.

Días antes de que Nebulossa aterrizase en Malmö, Manu Tenorio criticaba al grupo y aseguraba que su hijo no vería este año el concurso ya que el cantante no lo consideraba apropiado. De este modo, Mery Bas ha aprovechado para recalcar que sus hijos están plenamente orgullosos de sus padres. "A mí se me acercan muchos niños y niñas y creo que en el futuro va a haber un cambio. Algo hemos hecho", ha añadido la vocalista.

La bonita historia de amor de Nebulossa

Fuera de los escenarios, Mark y Mery forman una bonita pareja que lleva más de 20 años juntos. Ambos se conocen desde que eran unos niños, ya que sus familias tenían una estrecha relación, tanto es así que la vocalista hacía de canguro del productor cando sus padres no estaban en casa, aunque ella solo tenía 7 años.

La vida les separó, pero en 2003 les volvió a juntar. Mark estaba dando un concierto en Denia y Mery se acerco a vele por casualidad. "Ella siempre me había gustado, tenía una imagen de ella idealizada. No teníamos relación. Se dio, ocurrió", ha confesado el productor.

Sin embargo, hasta que se formase Nebulossa tendrían que pasar unos cuantos años más. Al principio Mery comenzó haciéndole los coros a Mark en uno de sus grupos. Tiempo más tarde, decidieron comenzar este proyecto juntos, con el cual intentaron representar a San Marino en Eurovisión, pero no llegaron a ser seleccionados. Un año después Mery se presentó a escondidas al Benidorm Fest y el resto del camino ya nos han dejado recorrerlo junto a ellos.

La pareja tiene dos hijos en común y una perrita llamada Ona. Además poseen un estudio de grabación y un centro estético. Ambos se han dejado ver más enamorados que nunca en su paso por Eurovisión y han conquistado a su vez el corazón de millones de personas de toda Europa.