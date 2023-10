Natalia Ferviú revela el motivo por el que dejó 'Cámbiame': "Llegaba a casa llorando"

Más de cinco años después y tras muchos rumores, Natalia Ferviú ha revelado la razón por la que en 2018, y tras varios años de éxito como coach de Cámbiame, decidió abandonar el programa de Telecinco tras protagonizar un sonado enfrentamiento con Paloma González y Pelayo Díaz.

La estilista y DJ ha contado en exclusiva para Socialité cómo fueron esos años en espacio de las tardes de la principal cadena de Telecinco. Pero de la felicidad pasó a la tristeza. Y, de ahí, a tomar la drástica decisión.

"Colapsé porque aquello mutó", dice rotunda. "Yo estaba sufriendo, se crearon dinámicas que yo no disfrutaba, yo llegaba a casa llorando... No estaba cómoda y creí que lo más honesto era dejar de estar en el lugar en el que no se quería estar".

"Cinco años después me quedo con todo lo bueno que pasé allí que es muchísimo", dice, no obstante, la estilista. ¿Volvería? "Hoy por hoy no podría decir que no volvería, porque nunca se puede decir de este agua no beberé, pero tendría que ser desde la luz".