Naiara: "Ahora me estoy dando más la hostia, cuando salí de 'OT' yo estaba en mi nube"

La ganadora de Operación Triunfo 2024, Naiara Moreno, ha sido la última invitada de ¿Te la sabes?, el pódcast de Marina Rivers con Podimo (disponible en abierto en todas las plataformas), en el que hablaron sobre el éxito y las metas profesionales.

El pódcast comenzaba con una reflexión de Marina Rivers: "Tener objetivos en la vida está muy bien, pero lamento decirte que no vas a heredar la tienda de Stradivarius en la que estas trabajando, trabaja bien, sé maja con tus compañeros, pero tampoco te pases cerrando siempre tú. No todo el mundo tiene que perseguir sus sueños, a veces es mejor liarla y ya. Yo sueño con tener un despachito de abogado y currar de lo mío, también sueño con la calma y el silencio", revelaba la influencer.

Entonces se presentaba la invitada. "Soy Naiara, he ganado OT para quien no lo sepa y nada, vengo a comerme el mundo, a cantar, a que el mundo disfrute de mi música, que ha salido hace muy poquito mi single", decía la cantante.

Al cumplir los 18 sus amigos la animaron a presentarse al casting, algo que la joven hizo. "No he visto OT en mi vida, te quiero decir, sabía lo que era, en plan, pues yo que se, el de Aitana y todo eso, pero no lo había visto como tal", confesaba Naiara.

"Yo creo que la gente no lo percibe como un reality, pero es un reality real, están todo el rato grabando, pasas a tener una exposición muy grande a, de repente, que te estén viendo millones de personas y estar encerrada en una casa con desconocidos", aportaba Rivers.

"Nunca sabes el feedback de la gente, si les gusta, sí te odian. Vivimos en una burbuja", revelaba Naiara. "Tienes momentos de todo, al final, obviamente, te ralla el decir: '¿Estaré gustando afuera?, ¿Estaré cayendo bien?'. Pero como estas un poco en tu burbuja, a mí tampoco me daba tiempo para comerme la olla en ese sentido", rememoraba la ganadora.

"Yo he tenido la suerte de que nadie me ha caído mal ahí dentro, me he llevado mejor con unos que con otros, obviamente tenía más afinidad con unos que con otros, pero me llevaba bastante bien", decía sobre la convivencia la cantante.

"Sabes qué yo te veía y decía: 'esta chavala va a ganar, se la pela'", confiesa Marina a su invitada, que le contaba que lleva "mucho tiempo arriba de un escenario". "Sé lo que es el contacto con el público, gestionarse con los nervios, lo he llevado bastante bien".

Pero, ¿cómo es la vida después de OT, la vuelta al mundo real? "Ahora me estoy dando más la hostia, cuando salí yo estaba en mi nube, no sabía lo que estaba pasando afuera, todo el apoyo que tengo, o sea yo no era consciente de eso. Ahora me estoy dando cuenta de que voy a los sitios y de una calle a otra me cuesta mucho llegar a mi destino", revelaba sobre la otra faceta de la fama la triunfita.

Pero no solo hay apoyo, también 'hate', como hacía notar Rivers. "Yo intento siempre quedarme con lo bueno, obviamente hay cosas que te pueden doler, pero eso me da un poco igual, me hace gracia. Que hablen, a mí me da igual. Mientras hablan yo estoy trabajando", respondía Naiara.

"Yo odio a la gente ahora, me agobia tanto... tengo como una obsesión de que el mundo me está grabando", contaba sobre su día a día Marina Rivers. "Ahora sabes que todo el mundo te puede hacer fotos", confirmaba la ganadora de OT.

Marina quiere triunfar, pero no le da miedo si no ocurre así. "Yo era feliz donde estaba. Si tengo que volver a mi trabajo de antes, no me da miedo. Obvio que tengo incertidumbre, quiero que a la gente le guste mi música, disfrute de todo de mí, pero si eso no sale, no pasa nada", auguraba la cantante.