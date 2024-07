Nacho Cano, en 'Vamos a ver': "Querían mi muerte civil, esto es una cacería contra mí, pero no podrán conmigo"

Nacho Cano se encuentra en el punto de mira, una vez más, después de que la jueza haya decidido abrir un procedimiento por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo Malinche. Este miércoles, Vamos a ver ha contado con el productor en su plató.

Así, desde el programa de Joaquín Prat, el que fuera integrante del grupo Mecano ha asegurado que todo esto es solo "una cacería" contra él: "La Policía montó el numerito de mi detención cuando saltó la historia de Begoña Gómez".

"De 54 jueces que hay en Madrid, justamente me cae a mí la misma que al novio de Isabel Díaz Ayuso", ha agregado el artista que, además, ha criticado duramente el trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado en los interrogatorios a sus trabajadores: "Los coaccionaron y los amedrentaron. Lo que querían era una acusación de acoso sexual".

"Los coaccionaron para obtener más información y no pudieron sacar nada más de Nacho porque no sabía nada. Querían mi muerte civil", ha agregado, visiblemente enfadado, Nacho Cano que, una vez más, ha defendido su inocencia: "Conmigo no van a poder".

"La razón está de mi lado y lo sé porque salgo a la calle y el público sabe quién soy. Yo vivo del público y no de este gobierno de jetas y de todo el sistema que fabrica una historia de una persona como yo para hacer una cortina de humo", ha sentenciado el productor musical.