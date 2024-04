Nacho Abad lanza un mensaje de apoyo a los agricultores multados por manifestarse: "Que los multen me parece poco democrático"

Desde hace dos meses, agricultores y ganadores salen a la calle a manifestarse para exigir reformas y precios justos. Nacho Abad ha mostrado su apoyo al sector tras escuchar el testimonio de Jesús Molinillo, un trabajador agrícola de Córdoba que fue multado por participar en las protestas.

"Hemos descubierto que, bajo las sombras, les están multando", ha expresado el presentador de En boca de todos, refiriéndose a miles de agricultores que han sido sancionados por manifestarse. Después, Abad ha dado paso al agricultor Jesús Molinillo, que fue multado por "alterar el orden público".

"Fue por manifestarme en una concentración totalmente legal", ha expresado el cordobés, que ha explicado que en su asociación, "de unos 200 agricultores", les han puesto "unos 20.000 euros en multas" por pedir lo que es suyo.

"Nos sentimos peor que cuando empezamos, sentimos que se han reído de nosotros. No hemos conseguido absolutamente nada", ha comentado el trabajador agrícola. "Fuimos apaleados, se rieron de nosotros, nos expulsaron de allí y a día de hoy no tenemos ningún tipo de manifiesto y no nos dan ninguna solución", ha añadido en el programa de Cuatro.

"¿Se ha tomado usted cinco días para reflexionar si se va a volver a manifestar en el futuro?", ha preguntado Nacho Abad con humor, haciendo referencia a la decisión de Pedro Sánchez. "No, de hecho estoy recibiéndolo desde el puesto de trabajo porque poco tiempo tenemos ahora para parar", ha respondido Jesús Molinillo.

"Intentaremos manifestarnos, volver a coger fuerzas y volver a pedir lo que es de todos", ha declarado el invitado del programa. "Los trabajadores tienen todo el derecho a salir a la calle a protestar, siempre sin violencia, pero a protestar", ha expresado el presentador del programa.

"Creo que es la única manera de conseguir lo que es justo, lo que uno quiere reivindicar. Que los frían a multas me parece muy poco democrático. No puedo hacer otra cosa que lamentarlo", ha añadido Nacho Abad, antes de despedirse del invitado. "Gracias por darle voz a lo que está pasando", ha concluido el agricultor.