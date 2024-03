Nacho Abad, indignado por la ampliación del tiempo para que Dani Alves pague la fianza: "Es para hacérselo mirar"

Tras haber sido condenado a cuatro años y medio, la jueza ha decidido que Dani Alves podrá salir de la cárcel siempre y cuando deposite una fianza de un millón de euros. Así, el entorno del futbolista trabaja contrarreloj para reunir el dinero y evitar que Alves pase más días en la prisión catalana de Brians 2.

De esta manera, el entorno de Dani Alves confió en que el padre de Neymar, gran amigo del futbolista, le prestaría el dinero para poder salir de prisión; pero nada más lejos de la realidad pues, tras conocer la sentencia, el brasileño ha decidido desmarcarse.

Así, el pasado jueves, el equipo legal del deportista tenía hasta las 14:00 horas para depositar el millón de euros que se le requiere, pero no fue posible. Lo mismo sucedía este viernes. Sin embargo, tal como ha informado En boca de todos, en esta ocasión el plazo se ha ampliado hasta las 15:00 horas, una decisión que no ha sentado nada bien a Nacho Abad.

"Yo no sé si hay precedentes anteriores, pero como sea una situación excepcional es para hacérselo mirar", ha señalado el presentador del matinal de Cuatro.

"A partir de ahora, me gustaría que todos los presos a los que les pongan una libertad condicional bajo una fianza económica, a todos, les den de plazo hasta las 15:00 horas. Todos somos iguales ante la ley, no puede haber alguien que, por ser Dani Alves, tenga una hora más que los demás. espero que no sea excepcional porque, si no, va a ser para mosquearse", ha sentenciado Nacho Abad, visiblemente indignado.