Nacho Abad, indignado con una inquiokupa: "Si no te gusta la casa, te vas, pero no te quedas viviendo dentro sin pagar"

Jordi se ocupa de los temas relacionados con el alquiler de la vivienda de sus padres y, el dinero que recibe por ello, lo emplea para costear la residencia en la que vive su madre, que padece Alzheimer.

Sin embargo, hace trece meses la inquilina decidió dejar de pagar el alquiler de la vivienda y, sin este ingreso, Jordi no puede hacer frente a los costes de la residencia. Por ello, se vio obligado a sacar a su madre del centro sanitario y a dejar de trabajar para cuidar de ella. Hasta ahora, ambos vivían del paro que cobraba Jordi, pero la situación ya es insostenible, pues esta ayuda por desempleo termina en septiembre.

Este martes, En boca de todos ha dado a conocer el caso de Jordi y su madre, quien ha explicado cuáles son las razones de la inquilina para no pagar: "Al principio me dijo que el baño no estaba acondicionado y cuando fui a ver la vivienda no era solo el baño. Estaba todo destrozado".

Tras esto, Jordi se puso en contacto con una abogada, quien le aseguró que él no tenía por qué hacerse cargo de estos destrozos, pues la vivienda se alquiló hace siete años en perfectas condiciones. Asimismo, el matinal de Cuatro ha podido hablar con la inquiokupa.

"El baño está deteriorado, la cocina también y no es mi culpa. Se ha ido dañando de lo viejo que es. Yo se lo dije y me hicieron un presupuesto, pero nada. Es mi testarudez y la de él. Si él me arregla el baño, yo voy a comenzar a pagarle lo que pueda", ha explicado la inquiokupa.

Por su parte, muy indignado, Nacho Abad se ha dirigido a la inquiokupa: "Por si nos estás viendo, si no te gusta la casa, te vas. Si el baño está roto, te vas, y ya está. No obligas al dueño de la casa a arreglarlo si no puede, pero lo que no haces es quedarte dentro sin pagar".