Con solo 37 años, Miguel, más conocido como 'El Marinero', perdió la vida mientras regresaba de su trabajo. Eran las 6.30 horas cuando un coche que huía de la Policía por conducción temeraria se lo llevó por delante y le sacó de la carretera. El conductor, además, triplicaba la tasa de alcohol.

Este miércoles, un equipo de En boca de todos se ha desplazado hasta la casa de Olga, viuda de Miguel, donde se va a llevar a cabo un homenaje. Muy emocionada, la mujer ha expresado la impotencia que siente por no haber podido evitar la muerte de su pareja y su historia ha hecho emocionar a Nacho Abad.

"Yo escuché la persecución y le advertí, pero cuando ya vi que no leía mis mensajes me esperé lo peor y, efectivamente, me encontré una escena horrible y viví su final", ha relatado Olga que, además, ha apuntado que pudo escuchar las últimas palabras de Miguel, donde le pidió que fuera fuerte y avisase a su madre.

Respecto al hombre que acabó con la vida de Miguel, Olga ha recalcado: "Yo lo conocía perfectamente. Era un chulo y un sobrado. Después del accidente, lo único que me dijo es que él lo pagaba todo". Esto ha hecho indignara a Nacho Abad: "Como si pudiera pagar la vida de tu novio. Es para cogerlo y darle de guantazos hasta que se te reviente la mano".

Asimismo, Olga ha reconocido que, en una ocasión, tuvo la oportunidad de pegar al asesino de su pareja y lo hizo: "Lo hice y me da igual decirlo. Me desahogué". Además, la mujer ha recordado a su pareja: "Lo echo mucho de menos, era una bella persona, me enseñó a ser feliz después de la dura vida que había llevado, me admiraba...".

Unas palabras que han emocionado a Nacho Abad: "Decir que tu pareja te estaba enseñando a ser feliz es de los mayores elogios que he escuchado. Te acompaño en tu dolor, no merecía morir así. Te dejo mi móvil por si necesitas cualquier cosa".