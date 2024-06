Nacho Abad, al conocer la violación de una niña de once años: "¿Dónde estaban los Servicios Sociales? Tienen una jeta..."

Este miércoles, nuestro país ha despertado con la terrible noticia de la supuesta violación en grupo a una niña de once años por parte de ocho compañeros de colegio. Los supuestos agresores, de entre diez y once años, asaltaron a la pequeña en el baño del colegio durante el tiempo del recreo.

La menor tiene un 50% de discapacidad y, aunque los hechos sucedieron en mayo, la pequeña no lo ha comunicado hasta ahora. Al conocer lo ocurrido, sus abuelos, que tienen la custodia de la pequeña, la llevaron a un centro hospitalario para que le practicasen un reconocimiento médico. En este momento, el personal sanitario les recomendó denunciar los hechos.

Así, los abuelos de la niña han pedido a En boca de todos hacer un llamamiento para que su nieta no tenga que compartir clase ni recreo con los presuntos agresores, pues el centro educativo ha preferido no pronunciarse mientras siga abierta la investigación.

Tras escuchar lo sucedido, Nacho Abad no ha podido ocultar su indignación al conocer que Asuntos Sociales ha aconsejado a los abuelos de la menor que no comparezcan en ningún medio de comunicación "para no perder la custodia" de la niña.

"Servicios Sociales, ¿dónde estaban ustedes para proteger a esta menor? ¿No tienen derecho unos abuelos a dar una entrevista para pedir que se proteja a su nieta y que no conviva con los agresores?", ha comenzado el presentador del matinal de Cuatro.

"Ustedes son los que cercenan la libertad de expresión de los abuelos, la posibilidad de quejarse y alzar la voz ante una barbaridad como esta. Qué cara tienen, son unos jetas impidiendo que unos abuelos puedan expresarse en libertad y pedir protección para su nieta porque les dicen que les van a quitar la custodia... Tienen un rostro que se lo pisan, así se lo digo", ha sentenciado Nacho Abad, visiblemente molesto.