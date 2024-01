La música conquista el territorio de las series: los conciertos y actuaciones que podemos ver en las plataformas

Las plataformas como Movistar Plus+, Netflix, Prime Video, HBO, Apple TV o SkyShowtime tienen un sinnúmero de series, películas y documentales, incluso realities. Pero si se escarba un poco pueden encontrarse también contenidos musicales únicos, como conciertos, biografías o crónicas sobre cantantes o festivales y todo tipo de contenidos melódicos. Repasamos algunas, hay muchas más, de esas joyas musicales en el territorio de la ficción.

Movistar Plus +

Ésta es sin duda una de las plataformas que más contenidos musicales tiene. En Una noche con Kylie Minogue encontramos un gran recital con una selección de éxitos y nuevas canciones en un especial de ITV desde el Royal Albert Hall de Londres. Además, Kylie Minogue responde preguntas de invitados VIP como amigos y otros artistas.

Algo parecido es David Bisbal. 20 aniversario, donde el cantante almeriense regresa a su tierra para dar un gran concierto que compañeros y amigos como Álvaro Soler, Rosa López y José del Tomate acompañan al artista en su noche más especial.

Vetusta Morla. Bailando hasta el apagón documenta el concierto de Vetusta Morla en el Estadio Metropolitano de Madrid y Kiko Veneno. Solo en Sevilla, el recital del cantante celebrando su 70 cumpleaños con un espectáculo único en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.

Una noche con David Johansen (dirigido por Martin Scorsese) es un retrato único de este icono del punk y además, entre otros muchos, hay conciertos o documentales de Glastonbury 2023, Manuel Carrasco, Xoel López, Aretha Franklin (Amazing Grace) o The Band (El último Vals).

'Miss Americana', con Taylor Swift. NETFLIX

Netflix

La película documental Miss Americana revela con una mirada honesta y emotiva el camino transformador de una de las artistas más emblemáticas de nuestra época: Taylor Swift. Otro gran artista, Robbie Williams, tiene una película documental con su nombre dedicada basada en cientos de horas de video detrás de cámaras, en su día a día.

En 1982, George Michael y Andrew Ridgeley, adolescentes y mejores amigos, se propusieron conquistar el mundo como WHAM! y un documental del mismo nombre cuenta ahora esa historia.

La cantante Pink en 'P!NK: All I Know So Far'. Andrew Macpherson / Amazon Content Services LLC

Prime Video

En P!NK: All I Know So Far mientras se muestra a Pink en su gira mundial Beautiful Trauma de 2019, que batió récords y permite al espectador unirse a su familia mientras intenta conciliar ser madre, esposa, jefa y artista.

Si no les suenan, BTS son uno de los grupos de K-pop coreanos más famosos en todo el mundo. BTS: Yet To Come muestra el gran concierto que dieron en el Estadio Asiad de Busan en 2022, ante 50.000 personas.

Lola Índigo. La niña desvela cómo fueron los prolegómenos del concierto en el Wizink Center de Madrid de Lola Índigo, el propio recital y sus impresiones sobre cómo llegó a ser una estrella.

La cantante Lizzo, en concierto. GETTY

HBO

En Acoustic Home se da a conocer en profundidad a 10 artistas del mundo de la música a través de un concierto acústico y de sus propias vivencias y anécdotas. Con tres temporadas, han participado artistas como Sergio Dalma, Álvaro de Luna, Ana Torroja, Abraham Mateo, Malú, Pablo López, La Oreja de Van Gogh, Ana Mena, Mónica Naranjo, Rozalén, Estopa, Vanesa Martin, Vicco o Melendi, entre otros.

Grabado en Los Ángeles, The Weeknd: Live at SoFi Stadium recoge las mejores imágenes y canciones de un concierto histórico que dio The Weeknd en 2023.

Lizzo en concierto celebra el año nuevo con la ganadora de tres Grammy, Lizzo, su banda The Lizzbians y artistas como The Little Bigs, The Big Grrrls y las invitadas especiales como Cardi B, SZA y Missy Elliot.

Ed Sheeran en una actuación en Londres. APPLE TV

Apple TV+

Apple Music Live es un contenedor que recoge una serie de actuaciones en directo de las mayores estrellas de la música en todo el mundo. Por ejemplo, Ed Sheeran, al que siguieron en el histórico espectáculo de Burna Boy en Londres, o el electrizante concierto de Dominic Fike. Otras actuaciones destacadas son la de Harry Styles en One Night Only en New York, la de Billie Eilish en Live at the O2, la de Alicia Keys y otros como Lil Durk, Mary J. Blige, Luke Combs, Peso Pluma y Wizkid.

Una imagen del documental 'Ecos de una era', de SkyShowtime. SkyShowtime

SkyShowtime

El documental Ecos de una era celebra la explosión de música popular que surgió de Laurel Canyon, un vecindario de Los Ángeles, de donde a mediados de los 60, cuando el folk se hizo eléctrico, salieron The Byrds, The Beach Boys, Buffalo Springfield y The Mamas and the Papas, dando origen al llamado California Sound. El trabajo documental recorre los años entre 1965 y 1967, cuando las bandas llegaban a Los Ángeles para emular el gran éxito de los Beatles, convirtiéndose en un hervidero de creatividad y colaboración.