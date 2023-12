Álvaro Escassi vivió la muerte de su madre mientras grababa 'MasterChef Celebrity', donde ha quedado segundo

Álvaro Escassi ha quedado en un dignísimo segundo lugar en la octava edición de MasterChef celebrity. El jinete vivió un programa realmente emotivo, por dos razones: una, que tenía junto a él en el plató a su novia, María José Suárez, y a sus hijos, Anna y Álvaro.

La segunda razón tiene que ver con el hecho de que durante la grabación del programa, Álvaro sufrió la pérdida de su madre, Myriam Escassi y Ruiz-Crespo, que tenía 78 y padecía desde hace varios años una grave enfermedad.

Myriam fue una de las personas que más le apoyó al inicio de esta experiencia. El jinete se ha acordado mucho de ella en la final, de hecho, le ha dedicado último triunfo. "Mi madre se ha muerto estando yo en el programa y seguro que estaría muy orgullosa", desveló.

María José Suárez, con los hijos de Escassi, Álvaro y Anna. RTVE

Su madre era su mayor fan y seguía toda su carrera televisiva. Cuando le contó que iba a entrar al programa, ella le advirtió: "Jordi Cruz, el catalán, que no te trate mal", ha recordado entre risas Álvaro Escassi. La imagen de tipo duro del chef no tiene nada que ver con la realidad. "La verdad que la primera vez que conocí a Jordi, le dije: ‘mamá, no sé si habrá tenido un mal día, pero ha sido supercariñoso conmigo’", ha confesado.

El plato principal se lo ha dedicado a su madre: "Lo que más le gustaba era estar en la cocina. Le gustaba que viniéramos todos los hermanos, los amigos… Las últimas Navidades nos dio de comer a 25 personas y no nos dejó llevar ni el pan, lo hizo todo absolutamente ella. Yo soy quien soy por mi madre y mi madre se murió cocinando. Le hubiera encantado verme aquí. La echo mucho de menos y le dedico el plato".

"Tenemos una familia muy extraña, pero muy bonita, con mucho amor y mucho respeto. Tengo una familia preciosa" - Álvaro Escassi #MCCelebrity pic.twitter.com/ZPNfyJO9BP — MasterChef (@MasterChef_es) December 1, 2023

El plato ha sido alabado por los jueces, que se han quedado impresionados por el trabajo de Escassi. "Tu mamá te guiaba, está muy bien hecho", ha reconocido el chef brasileño Álex Atala, invitado de lujo al duelo final.

También se acordó Escassi de sus hermanos, quienes han tenido mucho que ver en que el jinete haya podido continuar en el programa: "Se han dedicado ellos a todo este trámite tan doloroso. Se lo agradezco y se lo dedico a ellos". Aquí todavía no sabía que iba a ganar la prueba e iba a ser el segundo duelista.

La alegría de Escassi ha sido doble, su segundo premio y la presencia de sus hijos, Anna, fruto de un noviazgo breve con Mercedes Barrachina (28), y Álvaro (16), de su relación con Lara Dibildos. Los tres se han emocionado con las palabras del chef.