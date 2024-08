Cobran 250 euros a unos clientes que no acudieron ni anularon la reserva en un restaurante

Acudir a los restaurantes más populares de nuestro país requiere realizar una reserva previa con la que uno se asegura una mesa. Sin embargo, en los últimos años, muchos establecimientos solicitan a los clientes la tarjeta de crédito en el momento de realizar la reserva.

Tal como ha apuntado este viernes Elisa Beni, desde el paso de la pandemia de la Covid-19, los consumidores deben realizar las reservas con mucho más tiempo de antelación y, además, algunos establecimientos han optado por multar a aquellos que no se presentan a la cita.

Este es el caso de cinco jóvenes que realizaron una reserva para acudir al restaurante del chef Julen Bergantiños. Al no presentarse a la cita y no avisar de ello, el restaurante ha decidido aplicar su política de cancelación y, por tanto, multar a cada comensal con 50 euros.

Este viernes, Espejo Público ha podido hablar en directo tanto con el chef como con los clientes multados. Tal como ha explicado el cocinero, se limitó a "aplicar la política de cancelación: Estuve esperando un día entero a ver si llamaban para explicar los motivos de no haber acudido a la reserva y, como no lo hicieron, apliqué una multa de 50 euros a cada comensal. Esto está en la política de cancelación de mi restaurante, hay que anular, como mínimo, con seis horas de antelación. Nosotros ya teníamos su comida preparada y que no vinieran supuso pérdidas".

La versión de los cinco jóvenes es bastante contraria: "Hicimos la reserva por una web externa y, cuando decidimos cancelar, faltaban cinco horas y cuarenta minutos para la hora de la reserva. Como cancelamos a través de esa web, dimos por hecho que no hacía falta llamar al restaurante para avisar".

Por su parte, la abogada y colaboradora del espacio Antena 3, Montse Suárez, ha destacado que ya hay precedentes legales en los que la Justicia ha dado la razón a los establecimientos que han multado a los clientes que no se han presentado a una reserva.