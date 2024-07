Hace dos años, Saray dio a luz y, solo tres días después, falleció. Desde ese momento, su familia comenzó una lucha que ahora han decidido llevar a los medios de comunicación para reclamar que la Justicia se acelere y les ofrezcan una respuesta lo más rápido posible.

La joven, de 35 años, madre de tres hijos, llevaba una vida completamente normal hasta que, en julio de 2022, nació su tercera hija. Horas después del parto, ambas se encontraban perfectamente, pero cuando Saray fue trasladada a planta todo empezó a torcerse.

Tal como han explicado su madre y su pareja en el programa En boca de todos, se puso muy enferma, no tenía fuerzas "ni para sujetar a su hija". La madre de la joven ha destacado que a su hija, por su diabetes, le provocaron el parto, que fue completamente normal.

"Para mí, fue un poquito tarde porque yo veía que mi hija estaba muy hinchada. Tuvo un parto normal, inducido y al subir a planta es cuando empezó a tener fiebre, a no poder respirar... fueron los primeros problemas. Decían que era normal, que acababa de dar a luz. Ella sabía que eso no era normal", ha destacado la madre de la joven.

"Empezó con convulsiones, me costó la vida que me dieran mantas para poder taparlas y mi hija tiritaba de frío. Salimos Antonio y yo a decir que subiese alguien a decirnos qué estaba pasando. La doctora le dijo a la del mostrador que ella ya había dicho todo lo que tenía que decir [...]. No querían subir ni a tiros", ha agregado la mujer.

Por su parte, Antonio, pareja de Saray, ha comentado lo que está ocurriendo con la autopsia de la joven: "Tenemos la previa, pero la concluyente no. Nos han dado una prórroga de seis meses, estamos en fase de instrucción. Reclamamos que esto termine ya, ella está enterrada y no quería eso... Ella quería cremación y eso es lo que peor llevamos".

"Necesito que aceleren las cosas para sacarla de allí, lo llevo muy mal. No podemos hacerlo hasta que termine la autopsia y nos den el permiso. Ya van dos años. Dicen que es una autopsia por mala praxis y que tardan mucho, que tenemos que tener paciencia" ha señalado la madre de Saray.

Finalmente, Antonio ha asegurado que está convencido de que todo fue una negligencia médica: "Desde las 4.00 horas y hasta las 4.40 horas, cuando di el aviso, pasaron 40 minutos. Hasta que subió el médico pasaron otros 22 minutos y esa hora era crucial".

Tras escuchar la historia, Nacho Abad, indignado, ha sentenciado: "Desde aquí pedimos al Instituto de Medicina Legal de Málaga que se den un poco de prisa. Dos años esperando una autopsia, es de vergüenza".