Mucho rock, pero poca sintonía: así fue la cita entre la exmujer de Fortu y el cantante de Eva Rock en 'First Dates'

En un primer momento, todo parecía pensar que ambos podrían estar en sintonía, lo cierto es que desde el primer momento el rockero no estaba en la onda. "Está muy bien, pero yo tengo otro concepto del cuerpo de la mujer", aseguró el rockero.

Así, la cena continuó con tranquilidad mientras hablaban de sus experiencias en el mundo de la música. Aunque, en lugar de una conversación, lo cierto es que fue él quien llevó la batuta: "Si tenemos una segunda cita, voy a llevar una hoja y voy a establecer turnos de cinco minutos".

Por eso, a la hora de la verdad, finalmente nada llegó a buen puerto. Mientras que ella aseguró que no le importaría seguir conociéndole, aunque no le guste del todo que fuera músico, Flores aseguró que ella no cumplía con su "ideal de mujer".