Motos se sale del guion de 'El Hormiguero' para hacerle una petición especial a Pablo López

Pablo López fue el invitado de este miércoles de El Hormiguero, en el que presentó su nueva gira con la que conmemora diez años de carrera musical.

"La haremos por toda España y viajaremos, por primera vez, a Estados Unidos", comentó el invitado que, de momento, no piensa publicar un nuevo disco.

"No es por flojera, es que me han pasado cosas tan bonitas con los cuatro discos que ya tengo en el mercado, que siento que todavía no es el momento", admitió el cantante.

Pablo López, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

En un momento de la entrevista hablaron de los extraños sueños que solía tener el cantante antes de las giras, y admitió que, en una ocasión, había soñado con Jorge Salvador, el socio de Pablo Motos en la productora 7yacción.

Al escucharle, la hormiga Petancas intervino para decir: "Tengo unas pesadillas terribles con Jorge tumbado desnudo...". Inmediatamente, el barcelonés exclamó: "¡Eres un idiota, aunque seas de trapo!".

Pero el presentador le pidió a la hormiga que continuara contando su pesadilla: "Me miro y resulta que llevo una bata en la que pone Depilaciones Petancas... Entonces le tengo que depilar y no sé por dónde empezar", afirmó la marioneta.

Jorge Salvador, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

En ese momento, el valenciano decidió salirse del guion: "Pablo, ¿me sigues en una idea loca? Esto está surgiendo en el momento", le dijo a López.

Motos le explicó a su invitado que Leonardo Dantés le había hecho una canción a Jorge Salvador, y le pidió que la cantara, pero a su estilo, algo a lo que accedió el artista sin ningún problema.

Tras cantar el tema Jorge Salvador con la guitarra que tiene el presentador a su espalda, Motos le dijo a su socio: "Espero que tengas la sensibilidad suficiente para ver que te han hecho un homenaje en vida", concluyó.