El motivo de la ausencia de Laura Madrueño en la final de 'Supervivientes', y su mensaje a los concursantes: "¡Hoy es vuestra noche!"

Laura Madrueño no viajó a Madrid con los concursantes de Supervivientes. Ella misma se lo anunció a los chicos y a la única chica de la final, Marieta, durante la semifinal, pero no dijo los motivos.

La presentadora se ausentó en la final, por lo que mandó un mensaje a los finalistas, que no conocían las noticias del exterior. "¡No os podéis imaginar lo que me hubiera gustado estar ahí, y no podía dejar pasar la oportunidad de conectar!", saludó desde Honduras.

"Esta ha sido vuestra casa durante 104 días y cualquier de vosotros es justo ganador", le dedicó a Marieta, Pedro García Aguado, Arkano y Rubén Torres al comienzo de la final en Madrid. "Estoy muy orgullosa de vosotros y os echo mucho de menos", añadió Madrueño.

Finalmente, la presentadora reveló el motivo a los finalistas, que no tenían ni idea de lo que se cocía en Mediaset. "En menos de 48 horas empieza una nueva aventura que se convertirá en una verdadera leyenda", presentó así la edición de Supervivientes All Stars. "Pero, ¡hoy es vuestra noche!", volvió a animar a los actuales concursantes.

Laura y Jorge Javier Vázquez adelantaron un pequeño detalle de esta nueva edición que comienza el jueves y de la que conocemos la lista completa de concursantes: "Empezarán la aventura sin absolutamente nada".