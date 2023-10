El momento más íntimo entre Luitingo y Pilar Llori en 'GH VIP 8': "Voy a ser Mario Casas..."

Luitingo y Pilar Lluri tienen cada vez más conexión. Y más tras la liberación del artista, que el pasado fin de semana decidió pedir al Súper que le permitiese mandar un mensaje a su novia Carmen desde la casa de GH VIP 8, después de confesar sus fuertes sentimientos hacia la influencer.

"Necesito solucionar una cosa con el exterior, no sé cómo será", comenzaba a decir el cantante en el confesionario. "No me acuerdo mucho de lo que tengo fuera. Me pego con Pilar 24 horas, me he pegado con ella más días y más horas que con mi pareja", revelaba.

En este punto, el cantante explicaba el verdadero motivo de su petición: "Yo lo que quiero es solo si hay una posibilidad de yo poder quedarme tranquilo con mi corazón y conmigo mismo de explicar las cosas, de que dejo la relación".

Han pasado los días y parece que el acercamiento entre Luitingo y Pilar se hace por momentos más evidente. Incluso ya han llegado a vivir momentos muy íntimos en la cama de la casa, donde tuvieron una conversación muy reveladora acerca de sus sentimientos.

Llori hizo alusión a la película Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti. "¿Las has visto?", le preguntó al cantante. Tras explicarle un poco la temática de ambas películas, el cantante reaccionó: "O sea, esto es lo mismo, ¿no?", aseguró. "A partir de ahora voy a ser Mario Casas en la película", bromeó.

Hablando con gran complicidad, los dos han hecho alusión no solo a las películas sino también a otros temas como si se iban a Cabo Verde o no o cosas de la casa.