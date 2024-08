El momento más complicado de Jorge Pérez en 'Supervivientes All Stars': "Me hizo daño"

Jorge Pérez se proclamó cuarto finalista de Supervivientes All Stars y ya estaba de vuelta en España para enfrentarse al debate final, conducido por Sandra Barneda en Telecinco.

Uno de los temas que trató el guardia civil fue su momento más complicado en el concurso, cuando se derrumbó por su mujer, Alicia, en pleno directo. Esto estuvo motivado por un comentario de Sofía Suescun.

"Yo he caído en la tentación", dijo ella por una tarta que compartió solo con Abraham García. "Pero tú también has caído", le dijo, echándole en cara la supuesta infidelidad de Jorge a su mujer con Alba Carrillo.

El hombre explicó que el tema le afectó: "Me hizo daño porque no sabía si Alicia estaba viniendo al plató y me puse a pensar, me vine abajo". Pérez aseguró que en todo momento estaba preocupado por su mujer.

"Creo que no tenía nada que ver con el formato, ni el lugar en el que estábamos", opinaba. "Ella misma reconoció que se equivocaba al pedirme disculpas, y yo zanjé el tema al aceptar las disculpas", añadió.

Sofía, por su parte, no añadió gran cosa en el programa al hablar del tema: "Es volver a lo mismo y no quiero, porque creo que en este concurso se me ha machacado a la mínima que hacía algo".