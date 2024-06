El importante punto de inflexión en la relación de Julen Muñoz y Pilar Llori: "No lo dejo por ti, lo dejo por mí"

Para él, lo más duro ha sido hacerle daño a su pareja. Al escucharle hablar con tanta pena, Llori intentó animarle, aunque sin mucho éxito: "Estate tranquilo, ahora a hacer el concurso cómo lo estabas haciendo, no te vengas abajo, sigue siendo cómo tú eres y ya está".

"No es falta de amor, pero si tienes dudas por una atracción hacia otra persona... la valoro lo suficiente como mujer y persona, ha estado al lado mío, como para no guardarle el respeto", se lamentaba Julen al recordar sus acciones.

Según ha explicado, para él Pilar ha sido "el mecho que ha causado esto", pero aun así, le quiso dejar claro que romper con su "chica no fue por ella: a: "No te sientas así, en ningún momento lo dejo por ti, lo dejo por mí mismo… No se merece menos ella, por el amor que tengo, ni tú, por el cariño que te he cogido y lo que me haces sentir".