Momentazo en la palapa de 'Supervivientes', convertida en una discoteca: "¡Qué grima!"

Los concursantes de Supervivientes fueron los grandes protagonistas, junto a Jorge Javier Vázquez del momentazo más gracioso de la noche en el reality. La palapa se convirtió en una discoteca a raíz de una confesión sexual de Rubén Torres.

El bombero le había revelado a sus compañeros que tenía una luces led rojas en su habitación, las cuales encendía cuando iba con chicas, dispuesto a tener relaciones sexuales: "Controlo la luz con mi móvil y las uso cuando la ocasión surge".

Marieta y Blanca Manchón no pudieron evitar desternillarse de risa. "Estuve con un chico que lo hacía al ritmo de la música. Tenía que hacerlo al compás. Al final me levanté y me fui", aseguró la concursante mientras se abanicaba con sus manos.

El presentador animó a Rubén Torres a recrear el baile sexy que había hecho en la playa previamente. Él, sin dudarlo, se puso en medio de la palapa y bailó al ritmo de La Bomba. "¡Qué grima!", exclamó Blanca, que se apartó, debido a que Rubén seguía con el taparrabos puesto y peligraba que se le viera algo más que el baile.

Gorka también bailó, pero no se atrevió solo. Fue Pedro García Aguado quien acompañó el perreo del chico. Arkano también le siguió, por lo que todos, menos las chicas, acabaron bailando y regalando un momento divertidísimo a la audiencia.