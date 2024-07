Miss Revolución defiende su corona y se enfrenta a la organizadora del certamen en 'El diario de Jorge'

Este lunes, el plató de El Diario de Jorge ha vivido su primera disputa. Selenia, recientemente coronada como Miss Revolución, manifestó su indignación hacia Ailín, la organizadora del certamen. La joven modelo asistió al programa tras recibir un mensaje de Ailín, en el cual le informaba de su intención de retirarle la corona.

"A la semana me manda un audio diciéndome que me va a quitar la corona", relató Selenia a Jorge Javier Vázquez. "Me quiere quitar la corona y le dije quítame el título si quieres, pero la corona es mía, que para eso me la he ganado yo", añadió.

El presentador, intrigado por el esplendor de la tiara, pidió a su invitada que se la prestara por un momento. "No lo puedo evitar, es preciosa", comentó. Selenia, complacida, accedió: "Te queda divina". Posteriormente, el televisivo dejó a Selenia en una sala aparte para conocer la versión de Ailín.

Ailín defendió el propósito del certamen, destacando su carácter inclusivo: "Es donde se empodera la mujer de decir puedes representar a tu comunidad, a tu ciudad, con la talla que tengas, con la edad que tengas... Porque tu momento de ser modelo no ha pasado".

En ese preciso instante, Selenia se presentó en el plató, provocando un intento de abrazo conciliador por parte de Ailín y la evidente confusión de Jorge Javier: "Algo me estoy perdiendo".

Selenia, sin preámbulos, exclamó: "Me estás quitando la corona". Ailín respondió que sí, justificando su decisión. "Porque hay valores que tú cumples delante de cámara, si luego no los cumples detrás, para mí está fuera y eso lo que pasó", explicó.

Jorge Javier, en un intento de resolver el conflicto, preguntó si podrían quedarse con la corona, a lo que Ailín accedió, pero Selenia se resistió en un principio. "Yo te hago una de cartulina", bromeó, aunque, finalmente, cedió.