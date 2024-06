Miri y Gorka, sancionados en 'Supervivientes': "No habéis cumplido"

Miri y Gorka se comprometieron a cumplir una penitencia cada uno a cambio de una suculenta recompensa en Supervivientes durante la pasada noche del martes. Debían cumplirla hasta el final de la gala del jueves.

Sin embargo, esto no fue así. Gorka ya no llevaba el taparrabos que debía ponerse y Miri se quitó las esposas y las gafas para no poder ver. "No habéis cumplido la penitencia", les anunció Jorge Javier Vázquez, señalando que se comieron las recompensas enteras.

"Quedáis sancionados para la próxima recompensa", explicó el presentador el castigo de los dos concursantes. "Pero nos lo hemos currado un montón, solo han sido unos minutos", se quejó Miri, que explicaba que se habían quitado las cosas antes de la gala.

Jorge Javier regañó a Miri, mientras que Gorka no se quejó del castigo: "Te comprometiste y has roto un compromiso". La chica achacó todo al hambre que pasaba, sin éxito de que se revirtiera la situación.

"Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos", le respondió finalmente el presentador para terminar la conversación. "No entiendo qué significa", volvió a quejarse Miri. "Por el tono, algo bueno no es", concluyó Vázquez.