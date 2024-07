Este jueves, Dani Mateo dio la bienvenida Miki Nadal en Zapeando, después de que el humorista disfrutara de unos días de descanso. Haciendo gala de su particular humor, Mateo bromeó sobre las vacaciones de su compañero: "Miki no podía más ya de ir en barcos, de ver playas bonitas... Ha dicho: 'Necesito ir'".

Nadal, por su parte, le siguió la broma. "Hemos hablado poco últimamente, de todo lo que has dicho no he hecho nada...", afirmó. Sin embargo, rápidamente reculó: "Bueno, en barco sí que he ido, en un ferri en realidad".

La conversación continuó con Mateo recordando: "Si te he visto incluso con la Forner", haciendo alusión a Isabel Former, tertuliana del formato televisivo. "Es verdad, me codeo con la jet set", declaró el cómico.

El también locutor, actor y ganador de MasterChef Celebrity confesó además haberse dado un festín durante su retiro: "He comido tres paellas".

Explicó que después de la tercera, los paparazzi lo captaron con una barriga prominente: "Dabiz Muñoz me ha dicho que parezco un canguro con su cría dentro... soy un marsupial ahora mismo".