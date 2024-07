Miki Nadal desafía a la inteligencia artificial en 'Zapeando': "Aún no se atreve con un cuadro de Picasso"

Este lunes, Zapeando presentó una divertida y sorprendente tecnología: una inteligencia artificial ha logrado animar algunos de los cuadros clásicos más célebres de la historia del arte. El vídeo que muestra estas escenas generó opiniones diversas entre los tertulianos, destacando las de Dani Mateo y Miki Nadal.

El presentador expresó su fascinación mezclada con incertidumbre: "A mí me gusta y a la vez confusión. Un poco de miedo me está dando", confesó.

En contraste, Nadal se mostró entusiasmado y exclamó: "Espectacular", al ver las reproducciones. No obstante, el cómico no se detuvo ahí y lanzó un reto a la IA: "Aún no se ha atrevido con un cuadro de Picasso", dijo, acompañado de gestos exagerados con la boca.

En medio de la conversación, Mateo sugirió una aplicación práctica de la inteligencia artificial en el propio formato: "¿No podrían pedirle que hicieran este programa, pero con gracia?", comentó, provocando las risas del público y sus compañeros.

Además, el colaborador de El Intermedio bromeó sobre la seriedad característica de los retratos antiguos: "En el siglo XVIII tampoco tenían muchas sonrisas que mostrar".