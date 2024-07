Miguel Iglesias, hijo de Julio Iglesias, se enfrenta a 'Así es la vida': "Voy a dejar el coche empapado de tierra"

Este viernes, Así es la Vida ha sacado a la luz un incidente protagonizado por Miguel Iglesias, hijo de Julio Iglesias. El equipo del programa se desplazó a Ojén, lugar donde la familia acostumbra a pasar sus vacaciones

El altercado tuvo lugar cuando Miguel, al percatarse de la presencia del coche del programa frente a las puertas de su residencia, no pudo contener su enfado.

Equipado con un casco y montado en su quad, el joven se acercó al automóvil exigiendo privacidad. Visiblemente molesto, Miguel avisó a los informadores: "¡Como no os vayáis voy a dejar tu coche empapado con tierra, bro! I don't care (No me importa)".

Dicho y hecho. Tras esta advertencia, el descendiente del artista se alejó al mando de su cuatrimoto, cumpliendo su amenaza y cubriendo el vehículo del equipo de barro.

Más tarde, Miguel regresó acompañado de una de sus hermanas gemelas, aunque no se pudo determinar si se trataba de Victoria o Cristina debido a su equipamiento.

En un intento de mediar y calmar la situación, la reportera del formato se dirigió a ellos: "¡Queríamos daros la bienvenida a España!", exclamó. A continuación, inquirió sobre el estado de su progenitor: "¿Cómo estáis? ¿Cómo está vuestro padre?", sin obtener respuesta alguna.

Además, la periodista, al no poder identificar a la familiar que acompañaba a Miguel, se disculpó, lo que provocó la risa de la joven, quien se despidió amablemente.