Miguel, en 'First Dates': "Vivo de la herencia de una tía que murió"

En First Dates, todas las personas pueden tener una oportunidad de encontrar el amor. Y es que, gracias al buen ambiente del programa, quien visita el restaurante puede ser el mismo y así lo ha demostrado Miguel. El hombre, de 46 años, tiene muy claro qué es lo que hace falta en la vida.

Y es que, como así ha asegurado, si "no fumas, no bebes, no tomas drogas, eres una persona normal y disfrutas", con un poco de dinero al mes se puede vivir perfectamente.

Es por ello que a él no le hace falta trabajar y vive de una herencia de una tía suya que murió: "Llevo unos años que estoy viviendo de una especie de herencia". Por eso, aunque como ha asegurado ha ganado mucho dinero, ahora se conforma con "disfrutar de la vida".

"Yo he movido bastante dinero, he tenido Mercedes clase S, un Porsche, todos los hobbies habidos y por haber, y me di cuenta de que no lo necesitaba, vivo mejor en un acantilado con mi furgo", ha explicado a las cámaras del programa a sorpresa de Carlos Sobera.

Miguel no se ha casado ni ha tenido hijos nunca, porque con una vida como la suya no se ve con ninguno de los dos. "Yo busco una relación abierta. No sé si soy un vividor, porque soy un pasota. Me da igual lo que opine la gente", ha asegurado.