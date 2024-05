Miguel Borrego se lleva el primer bote de la nueva etapa de 'Cifras y letras' con 111.000 euros

El pasado 15 de enero, un clásico de la televisión en España como Cifras y letras volvió a La 2 en una versión totalmente renovada y con Aitor Albizua al frente.

Durante estos meses, el programa ha vivido grandes duelos, entre los que han destacado las participaciones de Fer Castro, exconcursante de Pasapalabra; o Álvaro Gamboa, el participante más joven de la historia del programa.

Este martes, Cifras y letras escribió una página más de su historia al entregar el bote más alto que se ha llevado un concursante del espacio de La 2.

Miguel Borrego y Aitor Albizua, en 'Cifras y letras' RUBÉN GÁMEZ

Miguel Borrego derrotó a Carles Ferrando, llevándose el primer bote de esta nueva etapa del concurso, que había alcanzado la cifra de 111.000 euros.

"Es para mí una ilusión enorme haber sido el primer concursante de Cifras y letras en llevarme el bote por varios motivos. El primero, porque soy fan del programa desde que era pequeño. Lo veía en Canal Sur, pero en aquel momento no existía el bote como tal", admitió Miguel.

"Y el segundo, porque soy un apasionado de los concursos. Toda mi vida me he alegrado de las victorias de otros participantes en formatos culturales de todo tipo, pero jamás imaginé que yo pudiera ser uno de ellos", añadió.

El sevillano, de 23 años, aseguró que "me apunté a Cifras y letras motivado por una historia en las redes sociales de Elena Herráiz, colaboradora de letras del programa, de la que soy fan desde hace tiempo".

"En general me siento más cómodo con las pruebas de letras, aunque analizando mi trayectoria en el programa, creo que en el concurso se me han dado mejor las cifras, aunque sin duda donde más cómodo me siento en general es con las letras", apuntó.

Un éxito de audiencia

Estrenado el pasado 15 de enero con una versión completamente renovada, el concurso Cifras y letras ha logrado abrirse un destacado hueco en la competitiva franja del access prime time, en la que de lunes a jueves se enfrenta a las ofertas televisivas de mayor audiencia de la televisión en abierto.

Pese a ello, el espacio de Aitor Albizua está mostrando desde su estreno una progresión al alza en su audiencia, superando en el último mes el 4% en varias ocasiones, con una media del 3,3% de cuota de pantalla y 434.000 espectadores.

El pasado 6 de mayo, igualó su récord de share obtenido el 18 de abril, con un 4,1%. Su máximo de espectadores se sitúa en 544.000, alcanzado el 11 de marzo.

Además, Cifras y letras evidencia por su seguimiento en redes sociales y por la composición de su público un destacado engagement con los jóvenes, siendo uno de los contenidos más vistos a diario en RTVE Play.