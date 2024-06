Miguel Ángel Revilla, en 'El Hormiguero': "Antes, los políticos era catedráticos, ahora no tienen currículum"

Miguel Ángel Revilla volvió este martes a visitar a Pablo Motos para analizar el resultado de las recientes elecciones europeas y las últimas noticias de la actualidad.

Pero antes de abordar ese tema, Pablo Motos bromeó con el político sobre su gira de eventos que le está llevando por toda España: "Eres un poco Taylor Swift...".

El expresidente de Cantabria, líder del Partido Regionalista Cántabro y diputado por esta formación en el parlamento de su comunidad, le contestó: "Ahí me dejan hablar, no como aquí. Mi récord son unas tres horas".

El presentador también destacó que al cántabro le habían nombrado embajador para el mundo del brócoli: "No habría sido capaz de aceptar el puesto si no me gustara ese alimento. Me encanta", afirmó Revilla.

También destacó que "por la calle, mucha gente me identifica con El Hormiguero y me preguntan: ¿Cómo es Pablo Motos? Es que he venido 30 veces aquí, porque las dos que me conecté por videollamada no las cuentas".

Tras comentar algunas anécdotas que le habían pasado al invitado con taxistas o la Guardia Civil, el valenciano quiso abordar el tema de la actualidad política.

"El descontento entre la juventud es enorme, la gente está cabreada, por eso votan a todo lo que esté en contra del Gobierno", comentó Revilla sobre el aumento de votos de la extrema derecha.

Y lo argumentó diciendo que "antes, los políticos eran catedráticos, tenían una trayectoria, ahora hay gente que no tiene currículum. Es que en el Parlamento hay hooligans".