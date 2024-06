La metedura de pata de una soltera de 'First Dates' con el país de origen de su cita: "No sé si está en el sur o en el norte"

No todas las primeras citas salen bien, y en esta ocasión, la química surgida en First dates entre Lucía y Sargis 'Saq' brilló por su ausencia. La joven, estudiante de criminología, atosigó a preguntas a su cita nada más conocerle y sus escasos conocimientos de geografía quedaron al descubierto cuando Saq le dijo que era extranjero. Todas las pistas presagiaban lo inevitable: una cena sin chispa y de la que no habrá segunda parte.

Lucía, de 20 años, confesaba a cámara su pasión por la investigación. "Yo sé qué tipo de persona tengo delante cuando me dice su ámbito familiar y social que tuvo de pequeño, el ámbito social y familiar que tiene ahora, si es guapo o si es feo, y si sabe lo que quiere en un futuro o no", ha asegurado.

En una conversación previa con el presentador, Carlos Sobera, la joven madrileña se ha definido como "muy ambiciosa" en el plano laboral y de estudios. También le ha mostrado cuáles serían las preguntas básicas que le haría a su cita para conocerlo mejor. Sin embargo, aunque la teoría la dominaba, en la práctica todo se vino abajo al conocer a Saq.

El joven, de 19 años, es estudiante de marketing y se ha definido ante el equipo del programa como una persona tranquila: "No me altero ante problemas".

La primera interacción entre ambos no comenzó con buen pie. Lucía comenzó a hacerle preguntas personales, a las que Saq respondió que ahora era una persona más familiar que cuando era pequeño. "Son mis preguntas top", manifestó la soltera, ante la incredulidad de su cita. "Me parecen preguntas interesantes, pero nada más entrar, que me pregunte si soy familiar... No me pareció que fuera el momento", valoró Saq a cámara.

El gusto de Saq por el baloncesto y querer dedicarse a algo relacionado con ello en un futuro tampoco convenció a Lucía. "A mí me gusta mucho el baile, sobre todo el flamenco", respondió la comensal. El comentario dio pie a que el joven confesase entonces que no sabía bailar flamenco porque no era español. "Yo soy armenio", dijo, para sorpresa de Lucía.

En un aparte, la soltera ha confesado al equipo que no sabía ubicar Armenia en el mapa. "No sabía si estaba en el sur, en el norte, al este o al oeste... No tenía ni idea", ha admitido. Tras reconocer que de Armenia no sabía "nada de nada", delante de su cita ha sabido disimular sus carencias sobre geografía.

Lucía, por su parte, ha revelado que ella no se ha movido nunca de Madrid, por lo que no le ha terminado de convencer el hecho de que Saq sea extranjero, a pesar de estar viviendo en España desde que era pequeño. "Él tendrá a su familia allí, tendrá sus cosas allí, su cultura, sus gustos, y yo tiro más por compartir cosas españolas", ha valorado.

La escasa conversación mantenida durante la cena les llevó al momento final, en el que ambos han coincidido que no están hechos el uno para el otro. "No pegamos nada, nos ves juntos, y no tenemos nada que ver", se ha sincerado Lucía, una opinión con la que ha coincidido Saq, que también rechazó tener una segunda cita con la soltera.